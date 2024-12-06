TV SHOWS
El niño hispano que sueña con una silla de ruedas especial para poder practicar su deporte favorito

Joel Martínez, un niño de 10 años de Houston, Texas, tiene un sueño diferente para esta Navidad: una silla de ruedas especial que le permita practicar power soccer... y soñar.

Univision picture
Por:Univision
Joel sueña con que le regalen la silla que necesita para jugar power soccer.
Imagen Univision

En una época del año donde los deseos navideños de los niños suelen ser juguetes, Joel Martínez, pequeño de 10 años de Houston, Texas, tiene un anhelo diferente: una silla especial que le permita practicar su deporte favorito, el power soccer, de manera continua.

Joel descubrió este deporte adaptado para personas en silla de ruedas hace dos años y, desde entonces, ha transformado su vida. “Cuando encontré el power soccer, me ayudó para que vaya y me divierta”, comenta el niño, con una sonrisa. Esta disciplina no solo le brinda la oportunidad de practicar un deporte, sino también de sentirse parte de un grupo, algo que antes él consideraba inalcanzable.

Joel Martínez espera recibir una silla especial que le permita practicar power soccer.
Imagen Univision

La historia de Joel cambió a sus dos años, cuando contrajo un virus que derivó en mielitis flácida aguda, una enfermedad poco común y grave que afectó su columna vertebral, dejándolo sin movilidad en las piernas y el brazo derecho. Esta condición lo mantuvo alejado de muchas actividades recreativas. Sin embargo, el power soccer le abrió un nuevo mundo. “Me sentí incluido por primera vez jugando un deporte”, dice Joel al recordar su primera experiencia en la cancha.

Aunque la práctica deportiva ha sido un cambio positivo, Joel aún enfrenta limitaciones. Actualmente, utiliza una silla prestada que solo puede tener por cortos periodos. “Cuando al fin se la prestan, ya solo tiene 15 o 30 minutos para practicar, y es muy poquito para él”, explica Johnny Martínez, su entrenador.

Joel Martínez, un niño de 10 años de Houston, Texas, tiene un anhelo diferente para Navidad: una silla especial que le permita practicar su deporte favorito, el power soccer.
Imagen Univision


El costo de una silla adaptada para el power soccer asciende a $10,000 dólares, un gasto que su familia no puede cubrir. Su madre, Génesis Compran, señala que tener una silla propia, diseñada para sus necesidades, sería un cambio positivo en su calidad de vida. “Le permitiría practicar todos los días, participar en actividades al aire libre e incluso soñar con representar a Estados Unidos en las Olimpiadas Paralímpicas”, comenta con esperanza.

Joel comparte su deseo: “Quiero que mi regalo de Navidad sea la silla porque me va a ayudar a practicar y aprender más”.

Joel Martínez jugando power soccer.
Imagen Univision

Si deseas ayudarle a Joel a cumplir su sueño de tener una silla propia para hacer lo que más le gusta en la vida, que es practicar el Power Soccer, visita primerimpacto.com o conéctate con este enlace de su cuenta en GoFundMe:https://gofund.me/e2a4f376

