Niño se despide de su madre con un beso en la mejilla: al salir a la calle murió de un disparo

Tras darse cuenta de que Dayvion -el menor de sus seis hijos- no había regresado a la casa, salió de inmediato a buscarlo. Cuando llegó al lugar vio a una multitud reunida junto a la policía y se dio cuenta que el cuerpo de su hijo estaba tirado en la calle boca abajo.

Kim señaló que su hijo estaba en arresto domiciliario y en libertad condicional debido a una pelea que tuvo lugar el año pasado y que, si bien no era “perfecto”, no habría podido hacerle tanto daño a alguien.

Hasta el momento la policía no ha identificado a ningún sospechoso.