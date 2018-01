Niña abusada por su padre ahora lucha por tener un albergue para ayudar a desamparados

Rosemary Álvarez solo tiene 12 años, pero habla como una adulta. Quiso compartir su testimonio para que otros niños no pasen por la misma pesadilla.

"Mi padre se emborrachaba y me abusaba": Entre lágrimas, niña de 12 años cuenta los abusos que recibió

Rosemary uvo una infancia muy difícil que la hizo madurar muy rápido. Se puso en contacto con Borja Voces para contar su testimonio sobre cómo su padre la abusaba cuando era solo una niña.

Después de muchos años viviendo un infierno, Reyna Álvarez apareció en su vida y se convirtió no solo en su madre adoptiva si no en el ángel que la adoptó a ella y a sus hermanos. Reyna los acogió a los cinco porque no quería que crecieron separados. Tiene tres trabajos para poder sacar a su familia adelante.

Ahora, unidos como una familia que son, ayudan a los más desfavorecidos repartiendo comida y otros bienes. El sueño de Rosemary es montar un albergue para acoger a personas necesitadas. Si quieres ayudarla, estos son sus datos personales. Reyna Álvarez, Wells Fargo 063107513 / 3564164212.