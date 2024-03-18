Una valiente madre perdió la vida salvando a sus hijos de un incendio; ahora los niños huérfanos buscan ayuda

Video Madre hispana sacrifica su vida intentando salvar a sus tres hijos de un incendio: murió abrazada junto al menor

Un incendio sorprendió por la madrugada a una madre y sus tres hijos en su casa en Houston, Texas. Las llamas se expandieron rápidamente por la vivienda, por lo que todos quedaron atrapados dentro.

Giovanna Cabrera, de 31 años, se apresuró a evacuar a sus hijos, Ian, Gianna y Gabriel. Sin embargo, en su intento por salvar al menor de ellos, la mujer se quedó atrapada en la casa y junto con el bebé perdió la vida.

De acuerdo con su hermana Gisselle Bueno, Giovanna era una madre ejemplar, cuyo único motivo para vivir eran sus tres hijos, por lo cual, el acto de valentía que realizó la mujer siempre será recordado por su familia.

Giovanna y Gabriel Cabrera murieron en el incendio en su casa en Houston, Texas. Imagen GoFundMe de la familia Cabrera

“Ella quería a sus niños, eran lo más importante para ella. Era la mejor madre. Siempre se preocupaba por sus hijos”, dice Bueno.

“Mi hermana no hubiera podido vivir sin haber intentado salvar al bebé. Si se hubiese salvado, ella no hubiera podido vivir al saber que no lo intentó”, agrega la hermana.

Los bomberos relatan que, al encontrar los cuerpos calcinados, vieron que la madre tenía al bebé aferrado a sus brazos.

“¿Cómo le puede decir uno a una madre que no entre por su hijo? Nosotros entendemos”, dice Samuel Peña el jefe de los bomberos de Houston que acudió a mitigar el incendio.

Aunque la familia está destrozada por la pérdida de sus dos seres queridos, tratan de tener buen ánimo para alentar a Ian de 9 años y Gianna de 6, que quedaron huérfanos y perdieron a su hermanito.

“Tu mamá esta en el cielo, tu hermanito está en el cielo. Ellos siempre los van a cuidar. Ustedes nos tienen a nosotros y nunca los vamos a dejar solos”, les dice una y otra vez si tía a los niños que aún siguen esperando ver a su mamá y al pequeño Gabriel.

Además de esta gran pérdida, la familia ahora enfrenta aún más dificultades.

La casa que habitaban no contaba con seguro contra incendios, por lo cual, ahora se encuentran sin una vivienda.

La familia de los niños huérfanos está buscando ayuda para poder proporcionarle un techo a los niños, que con el paso del tiempo se convierta en un hogar.

“Les agradecemos todo, cualquier cosa que puedan hacer, en realidad lo que es nuestra prioridad es construir la casa porque esa casa era lo que mi hermana deseaba”, dice Bueno.

Si usted desea hacer una aportación económica para ayudar a estos niños en apuros, puede hacerlo a través de la página de GoFundMe que la familia creó para recaudar fondos en el siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/giovanna-gabriel.

También puede hacerlo comunicándose con la tía de los menores que quedaron huérfanos: Giselle Bueno 337 5706 244 (teléfono en Texas).

