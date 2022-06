Joven adinerado de 15 años viola a una trabajadora del hotel de 5 estrellas en el que se hospedaba

Las autoridades afirmaron también que la joven fue sometida un examen y este probó que había sido violada. “Cuando le dije a la familia lo que había ocurrido”, dijo la mujer, “en lugar de consolarme, me ofrecieron dinero y tratamiento en un hospital caro a cambio de que no dijera nada. Les dije que prefería ir a la policía y que no necesitaba su dinero”.