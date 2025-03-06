Joven atleta lucha por reconstruir su rostro tras devastadora enfermedad

Video Madre le desfigura el rostro a su hija con una cuchara caliente por decir una mala palabra

Hernerl Sosa, un hombre de 34 años, enfrenta una lucha constante por recuperar su vida luego de ser diagnosticado en 2021 con sarcoma mandibular, una enfermedad que lo dejó sin más del 90 % de su quijada. A pesar de las dificultades físicas y las miradas indiscretas, Sosa mantiene la esperanza y busca ayuda para someterse a una cirugía reconstructiva.

Lo que comenzó como un aparente absceso derivó en un tumor maligno. Debido a que su cáncer no era tratable con quimioterapia, la única opción fue retirar el tumor, lo que le salvó la vida pero dejó secuelas severas. Además de perder parte de la mandíbula, su lengua fue parcialmente removida y su capacidad para masticar desapareció por completo. "No puedo ni siquiera masticar, me quitaron la mitad de la lengua, por eso mi dicción es así... y las radiaciones quemaron mis glándulas salivales", explicó Sosa.

PUBLICIDAD

El proceso de recuperación ha sido complicado. Inicialmente, le colocaron una prótesis de titanio, pero la enfermedad reapareció, obligándolo a someterse a más de 30 sesiones de radioterapia. Como consecuencia, la prótesis tuvo que ser retirada, lo que impactó aún más su calidad de vida.

Antes del diagnóstico, Sosa trabajaba como entrenador físico, pero la enfermedad lo obligó a detenerse temporalmente. A pesar de los desafíos, ha mantenido una actitud positiva: "El cáncer me mutiló mi cara, mi pecho, pero las ganas de vivir jamás me las ha mutilado", afirmó con determinación.

Actualmente, Sosa se encuentra en remisión, pero requiere una microcirugía reconstructiva de entre seis y ocho horas para reconstruir su quijada utilizando hueso y piel de su peroné. Aunque cuenta con seguridad social, aún no ha recibido una fecha para la operación, por lo que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para poder realizarla en una institución privada.

El doctor Javier Huerta Rivadeneyra, cirujano plástico, explicó que la cirugía busca mejorar su capacidad para masticar, hablar y reducir los dolores que aún padece en la espalda. "Vamos a tratar de aproximarnos a que pueda abrir la boca y gesticular de la mejor manera posible", señaló el especialista.

Sosa, quien ve en esta cirugía una oportunidad para mejorar su calidad de vida, comparte un mensaje de resiliencia: "Si estamos vivos es por algo, quizá no entendemos ahorita el porqué, pero conforme vamos viviendo se van descubriendo nuevas cosas. Nunca se den por vencidos, aférrense a vivir... ¡la vida es bella!"