Familia pide ayuda para cumplir el sueño de Isabela, una joven que perderá la vista antes de sus quince años

Los padres de Isabela García adelantaron su fiesta de quince años debido a una enfermedad genética irreversible que avanza rápidamente y podría dejarla ciega. La familia busca apoyo económico.

Por:
Univision
Video Su hijo tiene necesidades especiales y ICE detuvo a su pareja: hispana cuenta el drama que vive

La familia de Isabela García, una adolescente de 13 años diagnosticada con una enfermedad ocular irreversible, adelantó la celebración de sus quince años con el objetivo de que la joven logre vivir este sueño antes de perder la vista por completo.

Isabela padece coloboma, una condición congénita que afecta el desarrollo del nervio óptico y provoca pérdida progresiva de la visión. Aunque su enfermedad se había manifestado desde su nacimiento, este año el deterioro avanzó con rapidez, lo que llevó a sus padres, Nicolás García y Marina González, a organizar su fiesta antes de lo previsto.

“En un mes y medio perdió la capacidad de ver varios pies de distancia; es posible que quede ciega antes de cumplir quince años”, explicó Nicolás García, padre de la adolescente.

Isabela padece coloboma, una condición congénita que afecta el desarrollo del nervio óptico y provoca pérdida progresiva de la visión.
Imagen Cortesía

La especialista en rehabilitación visual, doctora Miroslava Garza, confirmó que la enfermedad no tiene cura, pues se debe a un desarrollo incompleto de estructuras clave del ojo durante el embarazo. “Hasta el momento no hay algo que pueda regresarle la vista que ha perdido”, afirmó.

El festejo fue programado para el 28 de febrero de 2026, cuando Isabela cumpla 14 años. Sin embargo, la familia enfrenta dificultades económicas para costearlo. Por ello, han abierto una campaña en línea para recibir apoyo.

Pese al diagnóstico, la joven mantiene un espíritu positivo: continúa sus estudios, aprende braille, practica deportes, pinta con los ojos vendados y toca la flauta. Incluso prepara una canción para interpretar en su celebración. “Me siento feliz porque significa que tendré más posibilidades de ver mi fiesta sin esperar a 2027”, dijo Isabela.

La familia invita a la comunidad a colaborar a través de la cuenta de GoFundMe: https://gofund.me/01bde9d0


