primer impacto Familia hispana pide ayuda tras accidente fatal causado por exceso de velocidad Un adolescente murió y dos más resultaron gravemente heridos tras un choque en Colorado. El conductor enfrenta cargos penales y la familia afectada solicita apoyo para gastos médicos y funerarios.

Una familia quedó sumida en el luto luego de un accidente de tránsito provocado por la imprudencia de un joven conductor, que dejó a un adolescente con muerte cerebral y a otros dos debatiéndose entre la vida y la muerte. El caso es investigado por las autoridades y ya derivó en cargos criminales contra quien iba al volante.

El hecho ocurrió minutos después de que la familia celebrara un cumpleaños. Julio, de 18 años, pidió retirarse debido a que es asmático y había olvidado su inhalador. Junto a sus hermanos, Anallely, de 17, y Christopher, de 14, abordó el vehículo conducido por el novio de Anallely.

Al llegar a una intersección, el automóvil se impactó contra un camión escolar. De acuerdo con la policía, el vehículo circulaba a aproximadamente 80 millas por hora en una zona con límite de 40. Tras el choque, Julio fue declarado con muerte cerebral.

“Sentí que mi mundo se estaba acabando”, relató su madre, Suleyma González, quien aseguró que la familia aún lucha por aceptar la pérdida. Debido a que Julio era donante de órganos, su madre explicó que durante horas lo percibió con vida mientras permanecía conectado a soporte médico.

Desde el accidente, Suleyma ha pasado el fin de año desplazándose entre hospitales. Anallely permanece inconsciente, aunque presenta leves signos de mejoría, mientras que Christopher continúa en coma inducido. Familiares han pedido a la comunidad mantenerlos en oración.

Según la investigación policial, el conductor del vehículo es Andrew Miller, de 22 años, quien permanece recluido mientras se recupera de sus propias lesiones. Enfrenta múltiples cargos, entre ellos asalto vehicular, conducción a exceso de velocidad y abuso infantil. Las autoridades no descartan que también sea acusado formalmente de homicidio vehicular, conforme a las leyes de Colorado, aún cuando no se encontrara bajo los efectos de alcohol o drogas.

La madre del presunto responsable declaró que su hijo consideraba a los adolescentes como parte de su familia y expresó su deseo de que los sobrevivientes se recuperen. Por su parte, la familia González afirmó no guardar rencor. “Si quiero que mis hijos se levanten de esto, tengo que tener paz”, señaló Suleyma.

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad se ha organizado para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos hospitalarios y funerarios.