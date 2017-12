"En el hospital me inyectan y en la casa me duele la espalda": Niño con leucemia que sueña con una cama esta Navidad

El pequeño Luis fue diagnosticado con leucemia y recibe tratamiento de quimioterapia. Las inyecciones que le aplican en la médula espinal le causan fuertes dolores en su espalda, parte de su cuerpo que no se recupera fácilmente porque no tiene una buena cama para descansar.

Desde hace casi dos años la vida de Luis Yeshua Guzmán Hernández dio un giro de 180 grados tras ser uno de los mejores estudiantes, pues le diagnosticaron leucemia y ha tenido que cambiar la escuela por hospitales.

Luis tiene que enfrentar el dolor de las quimioterapias, que se agudiza al regresar a casa con terribles molestias en su espalda por los medicamentos que le administran vía médula espinal. Lo más difícil para él es que no logra recuperase pronto dado que su cama no se lo permite.

Ventura Hernández, madre de Luis, dice que la cama no está en óptimas condiciones para que el niño duerma allí, además, porque la tiene que compartir con sus otros cuatro hermanos.

Los cinco niños duermen en una litera que en la parte de arriba no tiene colchón y en la de abajo hay uno inservible que se sostiene sobre varillas y cajas de plástico, algo muy molesto para la espalda de Luis.

Luis desea una cama en donde pueda descansar y recuperarse de las quimioterapias. “Mi sueño de Navidad es una litera porque cuando llego en el hospital me inyectan y ya cuando estoy en la casa me duele mi espalda cuando me acuesto", dice el niño.

En su sueño de Navidad, Luis también desea que sus hermanos puedan dormir bien, pues se levantan adoloridos todas las mañanas.

Si quieres ayudar a Luis y a su familia, puedes contactar a su mamá, Ventura Hernández, al teléfono 011 52 1 33 1819-7501 si llamas desde Estados Unidos. Al 045 33 1819-7501 si quieres comunicarte con ella desde cualquier ciudad de México que no sea Guadalajara, pero si estás en esta última población, puedes marcar el 33 1819-7501.



