El mayor temor de esta madre es que sus dos hijas con autismo queden sin un techo donde vivir

Las dos niñas entrar en crisis cada vez que se interrumpe el servicio de energía eléctrica en República Dominicana, un país donde los apagones son frecuentes.Además, las dos niñas no reciben atención terapéutica ni tienen ayuda del gobierno.

“Ahora mismo no tiene ningún tipo de intervención ni terapéutica ni escolar ni de algún oficio que puedan aprender. Aquí yo las manejo en la casa” , dice De la Rosa.

Sin embargo, la mujer manifestó que su mayor preocupación es que sus hijas no puedan subsistir cuando ella y su esposo mueran.“Mi mayor anhelo con mis hijas es que puedan tener terapias una casa digna, que tengan un techo para que no las vayan a sacar porque hoy estoy aquí, pero mañana no sé”, dice.