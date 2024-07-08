TV SHOWS
Incendios

Ayuda a una familia que perdió todo en un incendio

Una familia permanece a la deriva en Guatemala luego de que un incendio destruyera su única fuente de ingresos: una polvorería doméstica. El hombre que manejaba el negocio quedó prácticamente sin rostro.

Si usted desea ayudar al senor Ricardo Cubulé, quien sufrió graves quemaduras tras una expliosión de pólvora, por favor comuníquese con su hijo. Estos son los datos de contacto:

Melvin Rolando Cubulé en Guatemala, marcando desde Estados Unidos el numero: 011- 502 4930-0039.

Gracias por su colaboración

