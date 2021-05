Durante 11 años dijo que fue un accidente: ahora lo arrestaron por el asesinato de su mujer

Hacia las 6.30 am de ese día, las autoridades recibieron dos llamadas del 911 desde la casa del matrimonio, donde se reportaba la presencia de un extraño. La primera fue hecha por Heidi y duró 38 segundos antes de que un tiro interrumpiera la llamada. La segunda, que hizo su esposo, ocurrió un minuto después y en ella se alcanza escuchar el sonido de la policía llegando al lugar de los hechos.

Heidi fue hallada con un tiro en su espalda mientras que Nicholas tenía otro en su pierna. Las autoridades, no obstante, revelaron este jueves que no registraron sonidos que indicaran la presencia de un intruso en la llamada que hizo la mujer, además que no encontraron evidencias de que algo hubiera sido sustraído de su casa.