Tini confiesa qué la pone mas nerviosa: ¿Sebastián Yatra o la alfombra de Premios Juventud?

Una de las presentaciones más esperadas de Premios Juventud es la de Sebastián Yatra y Tini, quienes confirmaron que ofrecerán un performance en el show. Pero antes, está el paso de la intérprete argentina por la alfombra de la ceremonia algo que, como es de esperarse, la tiene muy emocionada.

"La verdad es que es la primera vez que voy a estar en Premios Juventud, así es que va a ser una experiencia completamente nueva para mí, que estoy ansiosa de vivir", comentó en exclusiva a Univision Entretenimiento la intérprete del tema musical '22', cuyo nombre real es Martina Alejandra Stoessel Muzlera.

Además de cantar en el escenario, Tini tiene dos nominaciones a Premios Juventud: Reality Show Break-Out Artist (Del Reality al Stage) y New To The USA, But Big At Home (Nuevo en USA, pero Conocido en Casa), en las que competirá con famosas de la talla de Rosalía y Cardi B.



La cantante de 'Cristina' reveló que a la hora de prepararse para la velada lo que le interesa no tiene que ver con los diseñadores ni el traje, sino un detalle más práctico: "Lo que más me preocupa es, yo creo, sentirme cómoda. En realidad, estar allí y sentirme cómoda con lo que tengo puesto. Estar concentrada en lo que voy a tener que cantar ese día. Mentalizada".

También quiere pasarla bien, reencontrarse con sus colegas, con los otros artistas, con la gente que quiere y "divertirse".

Otro de los dilemas que enfrenta es si usará vestido largo o corto. "La verdad lo estoy analizando. Me dijeron que va a hacer calor, entonces puede ser cortito, pero, bueno, veremos. Igual encuentro uno largo que también me gusta. Pero todavía no lo decidí".



Aunque se dice que la mayoría de mujeres se viste para impresionar a otras mujeres, Tini asegura que ese no es su caso: "En realidad lo que más me preocupa es sentirme cómoda conmigo misma, estar segura y ponerme lo que me gusta. Y nada eso, en realidad me visto más para mí".

Eso sí, no puede contener la curiosidad por saber qué usaron sus colegas: "Si tengo artistas o actores al lado, me encanta ver lo que se pusieron. A mí me gusta mucho la moda, me gusta mucho la ropa", así que por muy ocupada que esté en la alfombra roja, dando entrevistas o posando ante los fotógrafos, nos adelantó que sacará tiempito para darle un vistazo a lo que llevan las otras cantantes.

Algo que también le gusta de PJ (¿o deberíamos decir que le encanta?) es que compartirá el escenario con su pareja, el cantante colombiano Sebastián Yatra. Al preguntarle qué le causa más nervios, si caminar por la alfombra o cantar un tema de amor con él mientras millones de fans los ven, responde: "Cantar frente a la persona que uno ama genera aún más cosquillas en la panza".

Sin titubear, lo confirma: "Sí. Claramente".

