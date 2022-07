Premios Juventud 2022 en Puerto Rico: cuándo empieza, quién actúa y otros detalles imprescindibles de la gala de este jueves

No olvides que puedes estar al tanto de todo lo que sucede en el previo y durante la fiesta por varios medios. Empieza la noche con los en vivos en Instagram (@premiosjuventud) y TikTok (@univision) desde la alfombra roja desde las 6P/5C antes de conectarte con Noche de Estrellas en Univision a las 7P/6C. La gala se podrá seguir también en Univision Now y el minuto a minuto te lo contaremos en nuestro live blog desde premiosjuventud.com , incluido nuestro ranking de ganadores actualizado para que sepas cuántos galardones obtiene tu artista favorito. Recuerda que no todos los premios se anuncian en televisión, así que sigue también nuestras redes sociales para no perderte nada.