Becky G dedicó uno de sus dos Premios Juventud a su "hermana Natti" Natasha

Los obstáculos encontrados, dice, nunca la intimidaron: “Son parte de la vida, es como la ley del yen: todo tiene un lado positivo, un lado negativo, pero yo soy un tipo de mujer que siempre se enfoca en la parte del vaso que está llena, no en la vacía. Siempre me repito esto: ‘ My pain is not without purpose, there is so much purporse in our pain ( mi dolor no es sin un propósito, hay tanto propósito en nuestro dolor)’.