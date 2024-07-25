Premios Juventud 2024: los 10 icónicos momentos de la noche

La edición 21 de Premios Juventud llevada a cabo en el icónico Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico tuvo momentos inolvidables.

PUBLICIDAD

Desde el emotivo mensaje de empoderamiento de Lele Pons, quien recibió el reconocimiento como Agente de Cambio de manos de su propio padre, hasta el primer saludo como esposos de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Sin olvidar las increíbles actuaciones de Anitta.

La noche estuvo llena de sorpresas y emociones. Aquí están los mejores momentos que nos dejó la fiesta más hot del verano.

#1 Lele Pons llora con el discurso que le dedicó su papá



Lele Pons, además de debutar como una de las conductoras principales de Premios Juventud, recibió de manos de su padre Luis Pons el reconocimiento de Agente de Cambio. La influencer no pudo contener las lágrimas cuando su padre le dedicó un emotivo discurso lleno de amor:

“Amada Lele, como padres nuestro propósito es guiarte y ayudarte para que seas la versión más elevada de tu ser. Has dejado una gran huella en mí, en tu familia y en millones de personas. Has inspirado y motivado para ser mejor. Me llena de un profundo orgullo entregarte este reconocimiento”, le dijo.

Muy conmovida, la influencer se sinceró y animó a todos los presentes a buscar la felicidad en uno mismo y en las personas que realmente los valoran, en lugar de depender de la aceptación externa.

“Gracias, basta de tratar de buscar tu felicidad en personas que no te valoran, búscala en Dios, en ti y en las personas que te aman. Yo estoy acá para que ustedes se amen, yo uso mi plataforma para ver si puedo ayudar a las personas a amarse”.

#2 Ángela Aguilar y Christian Nodal dan su primer mensaje como esposos

En Premios Juventud 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a todos los presentes al dar su primer mensaje como recién casados. La pareja hizo una aparición especial en un video, grabado el día de su boda en una hacienda en Morelos, México.

PUBLICIDAD

Ángela, la menor de la dinastía Aguilar, agradeció a sus seguidores y celebró sus nominaciones en las categorías de La Mezcla Perfecta y Mejor Fusión Regional Mexicana por su colaboración en el tema ‘Por el Contrario’ con Becky G y su hermano Leonardo Aguilar.

La cantante envió un mensaje lleno de cariño desde el lugar donde inició una nueva etapa de vida.

“Hola a todos, soy Ángela Aguilar. Felicidades por sus 21 años de premios. Gracias por invitarme y por las nominaciones. Nos vemos el siguiente año. Les mando un beso", dijo la intérprete.

#3 Anitta brilla en Premios Juventud 2024



La cantante recibió el premio de 'Agente de Cambio' de manos de Wisin y Lele Pons, y en su discurso destacó la importancia de generar un impacto positivo en la sociedad. “Tenemos un gran poder en nuestras manos. Es maravilloso tener éxito y llenar arenas, pero no debemos olvidar cambiar la vida de las personas,” expresó Anitta.

La estrella brasileña cautivó a los espectadores de Premios Juventud con su performance, donde interpretó tres temas de su más reciente álbum 'Funk Generation': 'Fría', 'Lose Ya Breath' y 'Cria de Favela', que hicieron vibrar al público con su estilo único.

#4 Los Tigres del Norte rugen en Premios Juventud



Con un poderoso mensaje de unidad y cultura, Los Tigres del Norte dejaron huella en Premios Juventud 2024. La agrupación galardonada como Agentes de Cambio por su incansable labor en pro de los derechos de los migrantes.

La banda deleitó al público con 'Aquí mando yo', su nuevo sencillo que fue muy bien recibido en el escenario de la fiesta más hot del verano.En su emotivo discurso, agradecieron a sus familias, a su disquera y a Univision por el reconocimiento.

PUBLICIDAD

Destacaron que "todos podemos ser Agentes de Cambio" si contribuimos con pequeños actos. Con su inigualable estilo, invitaron a los presentes a unirse a su misión de justicia social y preservación cultural. "¡Que viva México, viva la música, viva la música regional mexicana! Recuerden: atrévanse a más”.

#5 Natti Natasha conmueve al público

La cantante dominicana, Natti Natasha regresó a Premios Juventud para ofrecer una actuación que conmovió a los asistentes. Con cinco premios, Natti demostró una vez más por qué es una de las favoritas del público. Desde la isla del Encanto, interpretó 'Quiéreme menos', un tema especial que grabó junto a su esposo Raphy Pina.

#6 Camila en Premios Juventud 2024

Con el lanzamiento de su nuevo disco 'Regresa', el trío hizo vibrar el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico donde presentaron su más reciente sencillo, 'Mía'. Con esta presentación, Camila regresó para quedarse.

#7 Reik regresa a Premios Juventud con un gran estreno



En 2006, Reik se presentó por primera vez en el escenario de Premios Juventud, casi dos décadas después, la banda mexicana regresa con su nuevo sencillo, 'No Molestar' tema que se desprende de su álbum 'Panorama'.

Una vez más, los integrantes de Reik demostraron que su magia sigue intacta y que saben cómo prender la fiesta con su inconfundible estilo.

#8 ¡Fiesta total! Wisin enciende el escenario de Premios Juventud 2024

Directamente desde Puerto Rico, Wisin, la leyenda del género urbano, encendió la fiesta más candente del verano junto al productor Sergio George con el estreno del tema 'La vida es una fiesta', una colaboración con Yahaira.

PUBLICIDAD

Wisin, quien hizo su debut como anfitrión de la gran fiesta, trajo consigo su inigualable energía y convirtió la noche en una celebración memorable con su contagioso ritmo. Su actuación fue un espectáculo lleno de ritmos latinos e impresionantes coreografías, que convirtieron el escenario en un verdadero carnaval.

#9 El homenaje a Fania All Stars



La fiesta más hot del verano tuvo un tributo espectacular a Fania All Stars, con un elenco estelar que incluyó a Oscar D'León, Anitta, La India, Tony Succar, Tito Puente Jr., Ivy Queen y Luis Figueroa.

Juntos, hicieron vibrar el escenario con clásicos inolvidables como 'Oye Cómo Va', 'Fever', 'I Like It Like That', 'Quimbara', 'Aguanile' y 'Mi Gente'.

Bajo la dirección musical de Sergio George, estos artistas ofrecieron una actuación que reavivó el espíritu del género y celebró el legado de la salsa con un estilo inigualable. ¡Una noche para recordar y bailar sin parar!

#10 Los Ángeles Azules y Emilia juntos en el escenario