Premios Juventud: los mejores y más emotivos momentos de la noche en fotos

También alzó la voz para defender los derechos de las mujeres: "Recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo, que no merecemos vivir con miedo y que dejemos de normalizar lo que es normalizado, que los gobiernos están para servirnos y no para restarnos decidiendo también sobre nuestro cuerpo. Soy una suertuda porque tengo a mi familia, a mis amistades que me aman y a mi esposa que e la persona que más admiro y no puedo evitar reconocer que esto que vivo no es larealidad de toda mujer lesbiana, bisexual o latina o puertorriqueña", finalizó en su discurso.