Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja están nominados a Premios Juventud 2021

Por separado, Kimberly y Juan De Dios han lanzado sus respectivos proyectos musicales en el género urbano, donde ella ha conquistado con temas como ' No Seas Celoso', ' Enamorarme', ' Me Perdiste' y ' Apaga La Luz'. Mientras que JD Pantoja ha logrado cientos de millones de reproducciones con canciones como ' Me Fascina', ' Santa Paloma', ' Se Motiva' y ' No Ha Podido'.