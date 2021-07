Camila Cabello, Emilio Estefan y Pitbull lanzan un #SOSCuba en Premios Juventud al grito de "¡libertad, libertad!"

Casi de manera simultánea Farruko se presentó en la sala de prensa para hablar de su premio La Mezcla Perfecta. Ahí, el artista boricua dedicó su triunfo a los cubanos: “Yo llevo a Cuba en el corazón porque la mayoría de mi equipo de trabajo y amigos personales son cubanos”, explicó. “Del poco tiempo que llevo en Miami me he hecho muy amigo de la comunidad cubana y siento que soy parte de ellos también. El mensaje es claro: estamos en pie de lucha. Voy a hacer lo que pueda, a poner las herramientas que pueda. Lo hago sin ningún tipo de interés porque me sale del corazón”.