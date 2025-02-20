TV SHOWS
TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: Lista completa de ganadores

Shakira, Camilo, Carín León, Karol G fueron algunos de los artistas que lograron llevarse a casa el codiciado galardón. Descubre quiénes más formaron parte de esta celebración a lo mejor de la música hispana.

NO TE PIERDAS LO MEJOR DE LA ENTREGA EN EL LIVEBLOG PREMIO LO NUESTRO 2025

Por:
Univision
Video Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar honran el legado de Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro

Este 20 de febrero se llevó a cabo la entrega de Premio Lo Nuestro en su edición 37, donde varios artistas se convirtieron en los máximos ganadores de la noche, como Shakira, Carín León, Camilo y Karol G.

A continuación, conoce a los ganadores de las 44 categorías.

PUBLICIDAD

Artistas ganadores de Premio Lo Nuestro 2025

Canción Del Año – Música Mexicana

  • 'Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • ‘De Lunes a Lunes’ – Grupo Frontera & Manuel Turizo
  • ‘La Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida
  • ‘La Diabla’ – Xavi
  • ‘La Intención’ – Christian Nodal & Peso Pluma
  • ‘Obsesión’ – Intocable
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

  • ‘Primera Cita’ – Carín León - GANADOR

  • ‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

  • Alejandro Fernández

  • Carín León - GANADOR

  • Christian Nodal
  • Gabito Ballesteros
  • Junior H
  • Leonardo Aguilar
  • Pepe Aguilar
  • Peso Pluma
  • Xavi
  • Óscar Maydon

Colaboración Del Año – Pop-Urbano

  • ‘Bubalu’ – Feid &Rema
  • ‘Calor’ – Nicky Jam & Beéle
  • ‘Extrañándote’ – Zhamira Zambrano & Jay Wheeler
  • ‘La Misión’ – Piso 21 & Wisin
  • ‘OA’ – Anuel AA, Quevedo, Maluma Ft. Mambo Kingz & DJ Luian

  • ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B - GANADORAS

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

  • ‘2 The Moon’ – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack Ft. DJ Buddha
  • ‘Chula’ – Grupo Firme & Demi Lovato
  • ‘Degenere’ – Myke Towers Ft. Benny Blanco
  • ‘It Was always You (Siempre Fuiste Tú)’ – Carín León & Leon Bridges

  • ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B - GANADORAS

  • ‘To The Beat’ – Dimitri Vegas & Like Mike, Regard, Natti Natasha, Sash!
  • ‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’ – Black Eyed Peas & El Alfa Ft. Becky G
  • ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Colaboración Del Año – Tropical

  • ‘Celia’ – Gente De Zona & Celia Cruz
  • ‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
  • ‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido
  • ‘Fuera Fuera’ – La India & Jacob Forever
  • ‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin
  • ‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio

  • ‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner - GANADORES

  • ‘Salsa De Ahora’ – Motiff, Jonathan Moly, Luis Figueroa Ft. Jimmy Rodriguez, Ronald Borjas & Nesty
  • ‘Tú o Yo’ – Silvestre Dangond & Carlos Vives
  • ‘Vamos a Ser Feliz’ – Olga Tañón & Christian Alicea

Artista Pop Masculino Del Año

  • Carlos Rivera - GANADOR

  • Danny Ocean
  • Luis Fonsi
  • Maluma
  • Manuel Medrano
  • Pedro Capó

Artista Revelación – Música Mexicana

  • Calle 24
  • Chino Pacas
  • Codiciado
  • El Padrinito Toys
  • Gabito Ballesteros
  • Neton Vega
  • Óscar Maydon
  • Tito Double P
  • Victor Mendivil

  • Xavi - GANADOR

Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano

  • Bellakath
  • Darumas
  • Daymë Arocena

  • Ela Taubert - GANADORA

  • Irepelusa
  • Judeline
  • Letón Pé
  • Mari
  • Paola Guanche
  • Yami Safdie

Canción Del Año – Pop/Balada

  • ‘Corazón En Coma’ – Camila & Eden Muñoz
  • ‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal

  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy - GANADORES

  • ‘No Sé Quien Soy’ – Olga tañón & Lenier
  • ‘Para Ti’ – Carlos Rivera
  • ‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison
  • ‘Roma’ – Luis Fonsi & Laura Pausini
  • ‘Somos Novios’ – Ángela Aguilar Ft. Trío Los Panchos

Canción Del Año – Urbano

  • ‘Baccarat’ – Ozuna

  • ‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta - GANADORES

  • ‘Carbon Vrmor’ – Farruko & Sharo Towers
  • ‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
  • ‘Gata Only’ – Floyymenor & Cris MJ
  • ‘La Falda’ – Myke Towers
  • ‘La Nena’ – Lyanno & Rauw Alejandro
  • ‘Ohnana’ – Kapo
  • ‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel
  • ‘Un Preview’ – Bad Bunny

Canción Del Año

  • ‘Bubalu’ – Feid & Rema
  • ‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
  • ‘Tu Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida
  • ‘La Diabla’ – Xavi
  • ‘La Falda’ – Myke Towers
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
  • ‘Primera Cita’ – Carín León
  • ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G - GANADORA

Tour del Año

  • ‘Cerrando Ciclos Tour’ – Aventura - GANADORES

  • ‘Ferxxxocalipsis Tour 2024’ – Feid
  • ‘Luis Miguel Tour 2023-24’ – Luis Miguel
  • ‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G
  • ‘Most Wanted Tour’ – Bad Bunny

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

  • Banda Los Recoditos
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme

  • Grupo Frontera - GANADORES

  • Intocable
  • Los Ángeles Azules

Mejor Combinación Femenina

  • ‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie
  • ‘A Las 12 Te Olvidé’ – Ha*Ash & Elena Rose
  • ‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
  • ‘Cuidadito’ – Becky G & Chiquis

  • ‘Jackpot’ – Belinda & Kenia Os - GANADORAS

  • ‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini
  • ‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G
  • ‘Mi Rey, Mi Santo’ – María José & Ana Bárbara
  • ‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison
  • ‘Troca’ – Thalía & Ángela Aguilar

Mejor Canción Latin Fusion Pop

  • ‘Brujería!’ – Judeline
  • ‘La Que Puede, Puede’ – Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘Lejos De Ti’ – The Marías

  • ‘Siento Que Merezco Más’ – Latin Mafia - GANADORES

  • ‘Veneka’ – Rawayana & Akapellah

Álbum Del Año – Tropical

Más sobre Premio Lo Nuestro

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025
9:03

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025
2:27:03

Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables
8 mins

Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León
2 mins

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León

Premio Lo Nuestro
Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'
2:59

Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'

Premio Lo Nuestro
La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"
4:18

La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"

Premio Lo Nuestro
El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música
3:18

El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música

Premio Lo Nuestro
Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro
1:57

Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro
Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'
1:19

Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'

Premio Lo Nuestro
Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025
3:08

Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
  • ‘Así Yo Soy’ – Olga Tañón
  • ‘Coexistencia’ – Luis Figueroa

  • ‘Cuatro’ – Camilo - GANADOR

  • ‘Demasiado’ – Gente De Zona
  • ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce
  • ‘Muevense’ – Marc Anthony
  • ‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40
  • ‘Retromántico’ – Víctor Manuelle
  • ‘Ta Malo’ – Silvestre Dangond
  • ‘Yo Deluxe’ – Christian Alicea

Artista Del Año – Tropical

  • Carlos Vives - GANADOR

  • Gente De Zona
  • Jerry Rivera
  • Juan Luis Guerra 4.40
  • La India
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Silvestre Dangond

Canción Banda Del Año

  • ‘Bandida’ – La Adictiva, Grupo Marca Registrada & Montana
  • ‘Bandido De Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
  • ‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz
  • ‘Tu Perfume’ – Banda MS de Sergio Lizárraga

  • ‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos - GANADORES

Mejor Electro Corridos – Música Mexicana

  • ‘Exceso’ – Sebastian Esquivel, Blessd & Eugenio Esquivel
  • ‘Fresa Con Crema’ – Lalo Cruz
  • ‘Gabachas’ – Codiciado, Joaquín Medina & Sheeno

  • ‘Harley Quinn’ – Fuerza Regida & Marshmello - GANADORES

  • ‘Teka’ – Peso Pluma & DJ Snake

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

  • ‘Como La Flor’ – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
  • ‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers
  • ‘Te Va a Doler – Deorro Remix’ – Thalía & Deorro

  • ‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro - GANADOR

  • ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Álbum Del Año – Pop Urbano

  • ‘.MP3’ – Emilia
  • ‘El Viaje’ – Luis Fonsi
  • ‘Funk Generation’ – Anitta
  • ‘García’ – Kany García
  • ‘Hotel Caracas’ – Mau y Ricky

  • ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA

  • ‘Nasty Singles’ – Natti Natasha
  • ‘Panorama’ – Reik
  • ‘Reflexa’ – Danny Ocean
  • ‘Trackhouse’ – Pitbull

Mejor Canción Denbow

  • ‘Che Che’ – Chimbala
  • ‘Déjenme Rulay’ – Rochy RD & Donaty
  • ‘Dora’ – Fariana & El Alfa
  • ‘Este’ – El Alfa & Nfasis

  • ‘Hay Lupita’ – Lomiiel - GANADOR

Artista Pop Femenina Del Año

  • Belinda
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Kali Uchis
  • Kany García
  • Laura Pausini

  • Shakira - GANADORA

  • Thalía

Canción Norteña Del Año

  • ‘¿Quién Te Crees Para Olvidarme? – Adriel Favela & Duelo

  • ‘Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda - GANADOR

  • ‘Mi Castigo’ – Intocable
  • ‘Neta Que No’ – La Fiera De Oijnaga
  • ‘Perro Amor’ – La Maquinaria Norteña

Colaboración Del Año – Música Mexicana

  • ‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera - GANADORES

  • ‘Alucin’ – Eugenio Esquivel, Grupo Marca registrada & Sebastian Esquivel
  • ‘Bandido de Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
  • ‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & grupo Marca Registrada
  • ‘Dos Días’ – Tito Double P & Peso Pluma
  • ‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz
  • ‘La Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández
  • ‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon
  • ‘Natanael Cano: BZRP Music Sessions, Vol. 59’ – Bizarrap & Natanael Cano
  • ‘Si No Quieres No’ – Luis R Conriquez & Neton Vega

Canción Del Año – Pop

  • ‘¿Cómo Pasó?’ – Ela Taubert - GANADORA

  • ‘Abril’ – Reik
  • ‘Fría’ – Enrique Iglesias & Yotuel
  • ‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini
  • ‘Los Domingos’ – Sebastián Yatra
  • ‘Mejor Que Ayer’ – Diego Torres
  • ‘Santa Marta’ – Luis Fonsi & Carlos Vives
  • ‘Verano En NY’ – Manuel Medrano

Fusión Música Mexicana Del Año

  • ‘First Love’ – Oscar Ortiz & Edgardo Nuñéz

  • ‘La Diabla’ – Xavi - GANADOR

  • ‘Mejores Jordans’ – Víctor Mendivil & Óscar Maydon
  • ‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon
  • ‘Ya Pedo Quién Sabe’ – Grupo Frontera & Christian Nodal

Canción Del Año – Pop-Urbano

  • ‘Amor’ – Danny Ocean
  • ‘El Yate’ – Lenny Tavárez
  • ‘Fanática Del Reggaetón’ – Venesti
  • ‘Funk Rave’ – Anitta
  • ‘Loveo’ – Daddy Yankee
  • ‘Ojos. Labios. Cara’ – Manuel Turizo
  • ‘Pasado Mañana’ – Mau y Ricky

  • ‘Tommy & Pamela’ – Peso Pluma & Kenia Os - GANADORES

  • ‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro
  • ‘Ya No Te Extraño’ – Natti Natasha

Mejor Canción de Música Cristiana

  • ‘Bonita’ – Daddy Yankee - GANADOR

  • ‘Conéctate Conmigo’ – Gocho, Redimi2 & Wisin
  • ‘Hermoso Momento- Remix’ – Farruko & Kairo Worship
  • ‘Libre’ – Alex Campos & Tauren Wells
  • ‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40
  • ‘Primero Nos Amó’ – Matthew Hotton & Marcos Witt

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

  • ‘Cuéntame’ – Majo Aguilar & Alex Fernández
  • ‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta
  • ‘Lamentablemente’ – Pepe Aguilar & Carín León
  • ‘Mi Eterno Amor Secreto’ – Yuridia & Eden Muñoz
  • ‘Necesito Un Segundo’ – Chayanne

  • ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar - GANADORES

Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano

  • ‘4to 23’ – Aitana

  • ‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko - GANADORAS

  • ‘Columbia’ – Quevedo
  • ‘La Reina’ – Lola Indigo
  • ‘Madrid City’ – Ana Mena

Colaboración Del Año – Urbano

  • ‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie
  • ‘Alegría’ – Tiago PZK, Anitta & Emilia
  • ‘Bien Loco’ – Wisin & Mora
  • ‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers
  • ‘Mírame’ – Blessd & Ovy On The Drums
  • ‘Otra Vibra’ – Luar La L & Ozuna
  • ‘Para Siempre’ – Zion & Lennox & Anuel AA

  • ‘Perro Negro’ – Bad Bunny & Feid - GANADORES

  • ‘Polvo De Tu Vida’ – J Balvin & Chencho Corleone
  • ‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Bellakath
  • Fariana
  • Greeicy

  • Karol G - GANADORA

  • Maria Becerra
  • Natti Natasha
  • Nicki Nicole
  • Young Miko

Álbum Del Año – Música Mexicana

  • ‘Aquí Hay Para Llevar’ – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

  • ‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León - GANADOR

  • ‘Esquinas’ – Becky G
  • ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera
  • ‘Modus Operandi’ – Intocable
  • ‘Pa Las Baby’s Belikeada’ – Fuerza Regida
  • ‘Presente’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • ‘Raíz Nunca Me Fui’ – Lila Downs, Niña Pastori & Soledad
  • ‘Soy Como Quiero Ser’ – Leonardo Aguilar
  • ‘Te Llevo En La Sangre’ – Alejandro Fernández

Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock

  • Camila
  • Darumas

  • Ha*Ash - GANADORAS

  • Rawayana
  • Reik
  • The Warning

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano

  • ‘Gata G’ – Ryan Castro

  • ‘Monaco’ – Bad Bunny - GANADOR

  • ‘Si, si, si, si’ – The Academy: Segunda Misión, Justin Quiles, Sech, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo flow Ft. Eladio Carrión, Bryant Myers & Dei V
  • ‘Tacos Gucci’ – Anuel AA
  • ‘Tranky Funky’ – Trueno
  • ‘Wiggy’ – Young Miko

Artista Masculino Del Año – Urbano

  • Bad Bunny
  • Chencho Corleone
  • Don Omar
  • Eladio Carrión

  • Feid - GANADOR

  • Myke Towers
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro
  • Wisin
  • Yandel

Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano

  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Clarent
  • DND | Do Not Disturb
  • Floyymenor
  • Izaak

  • Kapo - GANADOR

  • Luar La L
  • Maisak
  • Timo
  • Venesti

Álbum Del Año – Urbano

  • ‘ATT.’ – Young Miko
  • ‘Cvrbon Vrmor [C_DE:G_D.O.N]’ – Farruko
  • ‘Ferxxxocalipsis’ – Feid
  • ‘La Joia’ – Bad Gyal
  • ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía – Myke Towers

  • ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G - GANADORA

  • ‘Mr. W (Deluxe)’ – Wisin
  • ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
  • ‘Porque Puedo’ – Eladio Carrión
  • ‘Rayo’ – J Balvin

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

  • Carín León
  • Feid
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera

  • Karol G - GANADORA

  • Maluma
  • Myke Towers
  • Peso Pluma
  • Shakira
  • Xavi

Álbum Del Año

  • ‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León
  • ‘Bolero’ – Ángela Aguilar
  • ‘Esquinas’ – Becky G
  • ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera

  • ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA

  • ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce
  • ‘LVEU: Vive La Tuya…No La Mía’ – Myke Towers
  • ‘Muevense’ – Marc Anthony
  • ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
  • ‘Pa Las Babys y Belikeada’ – Fuerza Regida

La Mezcla Perfecta Del Año

  • ‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera
  • ‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & Grupo Marca Registrada
  • ‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
  • ‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido
  • ‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal
  • ‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta
  • ‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

  • ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León - GANADORES

Canción Del Año – Tropical

  • ‘Ale Ale’ – Marc Anthony
  • ‘Bandido’ – Luis Figueroa
  • ‘La Capi’ – Myke Towers
  • ‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40
  • ‘No Le Cuentes’ – Jerry Rivera
  • ‘Otra Noche Más’ – Víctor Manuelle Ft. Frankie Ruiz
  • ‘Quiéreme Menos’ – Natti Natasha
  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G
  • ‘Una Vida Buena’ – Kany García

  • ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León - GANADORES

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

  • Aída Cuevas
  • Ana Bárbara
  • Ángela Aguilar
  • Camila Fernández
  • Chiquis
  • Karina Sofía
  • Lila Downs
  • Lupita Infante

  • Majo Aguilar - GANADORA

  • Yuridia
Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD