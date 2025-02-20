Premio Lo Nuestro 2025: Lista completa de ganadores
Shakira, Camilo, Carín León, Karol G fueron algunos de los artistas que lograron llevarse a casa el codiciado galardón. Descubre quiénes más formaron parte de esta celebración a lo mejor de la música hispana.
Este 20 de febrero se llevó a cabo la entrega de Premio Lo Nuestro en su edición 37, donde varios artistas se convirtieron en los máximos ganadores de la noche, como Shakira, Carín León, Camilo y Karol G.
A continuación, conoce a los ganadores de las 44 categorías.
Artistas ganadores de Premio Lo Nuestro 2025
Canción Del Año – Música Mexicana
- 'Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- ‘De Lunes a Lunes’ – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- ‘La Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida
- ‘La Diabla’ – Xavi
- ‘La Intención’ – Christian Nodal & Peso Pluma
- ‘Obsesión’ – Intocable
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
‘Primera Cita’ – Carín León - GANADOR
- ‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos
Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
- Alejandro Fernández
Carín León - GANADOR
- Christian Nodal
- Gabito Ballesteros
- Junior H
- Leonardo Aguilar
- Pepe Aguilar
- Peso Pluma
- Xavi
- Óscar Maydon
Colaboración Del Año – Pop-Urbano
- ‘Bubalu’ – Feid &Rema
- ‘Calor’ – Nicky Jam & Beéle
- ‘Extrañándote’ – Zhamira Zambrano & Jay Wheeler
- ‘La Misión’ – Piso 21 & Wisin
- ‘OA’ – Anuel AA, Quevedo, Maluma Ft. Mambo Kingz & DJ Luian
‘Puntería’ – Shakira & Cardi B - GANADORAS
Colaboración ‘Crossover’ Del Año
- ‘2 The Moon’ – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack Ft. DJ Buddha
- ‘Chula’ – Grupo Firme & Demi Lovato
- ‘Degenere’ – Myke Towers Ft. Benny Blanco
- ‘It Was always You (Siempre Fuiste Tú)’ – Carín León & Leon Bridges
‘Puntería’ – Shakira & Cardi B - GANADORAS
- ‘To The Beat’ – Dimitri Vegas & Like Mike, Regard, Natti Natasha, Sash!
- ‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’ – Black Eyed Peas & El Alfa Ft. Becky G
- ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta
Colaboración Del Año – Tropical
- ‘Celia’ – Gente De Zona & Celia Cruz
- ‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
- ‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido
- ‘Fuera Fuera’ – La India & Jacob Forever
- ‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin
- ‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio
‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner - GANADORES
- ‘Salsa De Ahora’ – Motiff, Jonathan Moly, Luis Figueroa Ft. Jimmy Rodriguez, Ronald Borjas & Nesty
- ‘Tú o Yo’ – Silvestre Dangond & Carlos Vives
- ‘Vamos a Ser Feliz’ – Olga Tañón & Christian Alicea
Artista Pop Masculino Del Año
Carlos Rivera - GANADOR
- Danny Ocean
- Luis Fonsi
- Maluma
- Manuel Medrano
- Pedro Capó
Artista Revelación – Música Mexicana
- Calle 24
- Chino Pacas
- Codiciado
- El Padrinito Toys
- Gabito Ballesteros
- Neton Vega
- Óscar Maydon
- Tito Double P
- Victor Mendivil
Xavi - GANADOR
Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
- Bellakath
- Darumas
- Daymë Arocena
Ela Taubert - GANADORA
- Irepelusa
- Judeline
- Letón Pé
- Mari
- Paola Guanche
- Yami Safdie
Canción Del Año – Pop/Balada
- ‘Corazón En Coma’ – Camila & Eden Muñoz
- ‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy - GANADORES
- ‘No Sé Quien Soy’ – Olga tañón & Lenier
- ‘Para Ti’ – Carlos Rivera
- ‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison
- ‘Roma’ – Luis Fonsi & Laura Pausini
- ‘Somos Novios’ – Ángela Aguilar Ft. Trío Los Panchos
Canción Del Año – Urbano
- ‘Baccarat’ – Ozuna
‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta - GANADORES
- ‘Carbon Vrmor’ – Farruko & Sharo Towers
- ‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- ‘Gata Only’ – Floyymenor & Cris MJ
- ‘La Falda’ – Myke Towers
- ‘La Nena’ – Lyanno & Rauw Alejandro
- ‘Ohnana’ – Kapo
- ‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel
- ‘Un Preview’ – Bad Bunny
Canción Del Año
- ‘Bubalu’ – Feid & Rema
- ‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
- ‘Tu Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida
- ‘La Diabla’ – Xavi
- ‘La Falda’ – Myke Towers
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
- ‘Primera Cita’ – Carín León
- ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G - GANADORA
Tour del Año
‘Cerrando Ciclos Tour’ – Aventura - GANADORES
- ‘Ferxxxocalipsis Tour 2024’ – Feid
- ‘Luis Miguel Tour 2023-24’ – Luis Miguel
- ‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G
- ‘Most Wanted Tour’ – Bad Bunny
Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana
- Banda Los Recoditos
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
Grupo Frontera - GANADORES
- Intocable
- Los Ángeles Azules
Mejor Combinación Femenina
- ‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie
- ‘A Las 12 Te Olvidé’ – Ha*Ash & Elena Rose
- ‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- ‘Cuidadito’ – Becky G & Chiquis
‘Jackpot’ – Belinda & Kenia Os - GANADORAS
- ‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini
- ‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G
- ‘Mi Rey, Mi Santo’ – María José & Ana Bárbara
- ‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison
- ‘Troca’ – Thalía & Ángela Aguilar
Mejor Canción Latin Fusion Pop
- ‘Brujería!’ – Judeline
- ‘La Que Puede, Puede’ – Ca7riel & Paco Amoroso
- ‘Lejos De Ti’ – The Marías
‘Siento Que Merezco Más’ – Latin Mafia - GANADORES
- ‘Veneka’ – Rawayana & Akapellah
Álbum Del Año – Tropical
- ‘Así Yo Soy’ – Olga Tañón
- ‘Coexistencia’ – Luis Figueroa
‘Cuatro’ – Camilo - GANADOR
- ‘Demasiado’ – Gente De Zona
- ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce
- ‘Muevense’ – Marc Anthony
- ‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40
- ‘Retromántico’ – Víctor Manuelle
- ‘Ta Malo’ – Silvestre Dangond
- ‘Yo Deluxe’ – Christian Alicea
Artista Del Año – Tropical
Carlos Vives - GANADOR
- Gente De Zona
- Jerry Rivera
- Juan Luis Guerra 4.40
- La India
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Silvestre Dangond
Canción Banda Del Año
- ‘Bandida’ – La Adictiva, Grupo Marca Registrada & Montana
- ‘Bandido De Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz
- ‘Tu Perfume’ – Banda MS de Sergio Lizárraga
‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos - GANADORES
Mejor Electro Corridos – Música Mexicana
- ‘Exceso’ – Sebastian Esquivel, Blessd & Eugenio Esquivel
- ‘Fresa Con Crema’ – Lalo Cruz
- ‘Gabachas’ – Codiciado, Joaquín Medina & Sheeno
‘Harley Quinn’ – Fuerza Regida & Marshmello - GANADORES
- ‘Teka’ – Peso Pluma & DJ Snake
Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
- ‘Como La Flor’ – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- ‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers
- ‘Te Va a Doler – Deorro Remix’ – Thalía & Deorro
‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro - GANADOR
- ‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta
Álbum Del Año – Pop Urbano
- ‘.MP3’ – Emilia
- ‘El Viaje’ – Luis Fonsi
- ‘Funk Generation’ – Anitta
- ‘García’ – Kany García
- ‘Hotel Caracas’ – Mau y Ricky
‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA
- ‘Nasty Singles’ – Natti Natasha
- ‘Panorama’ – Reik
- ‘Reflexa’ – Danny Ocean
- ‘Trackhouse’ – Pitbull
Mejor Canción Denbow
- ‘Che Che’ – Chimbala
- ‘Déjenme Rulay’ – Rochy RD & Donaty
- ‘Dora’ – Fariana & El Alfa
- ‘Este’ – El Alfa & Nfasis
‘Hay Lupita’ – Lomiiel - GANADOR
Artista Pop Femenina Del Año
- Belinda
- Elena Rose
- Emilia
- Kali Uchis
- Kany García
- Laura Pausini
Shakira - GANADORA
- Thalía
Canción Norteña Del Año
- ‘¿Quién Te Crees Para Olvidarme? – Adriel Favela & Duelo
‘Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda - GANADOR
- ‘Mi Castigo’ – Intocable
- ‘Neta Que No’ – La Fiera De Oijnaga
- ‘Perro Amor’ – La Maquinaria Norteña
Colaboración Del Año – Música Mexicana
‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera - GANADORES
- ‘Alucin’ – Eugenio Esquivel, Grupo Marca registrada & Sebastian Esquivel
- ‘Bandido de Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & grupo Marca Registrada
- ‘Dos Días’ – Tito Double P & Peso Pluma
- ‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz
- ‘La Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández
- ‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon
- ‘Natanael Cano: BZRP Music Sessions, Vol. 59’ – Bizarrap & Natanael Cano
- ‘Si No Quieres No’ – Luis R Conriquez & Neton Vega
Canción Del Año – Pop
‘¿Cómo Pasó?’ – Ela Taubert - GANADORA
- ‘Abril’ – Reik
- ‘Fría’ – Enrique Iglesias & Yotuel
- ‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini
- ‘Los Domingos’ – Sebastián Yatra
- ‘Mejor Que Ayer’ – Diego Torres
- ‘Santa Marta’ – Luis Fonsi & Carlos Vives
- ‘Verano En NY’ – Manuel Medrano
Fusión Música Mexicana Del Año
- ‘First Love’ – Oscar Ortiz & Edgardo Nuñéz
‘La Diabla’ – Xavi - GANADOR
- ‘Mejores Jordans’ – Víctor Mendivil & Óscar Maydon
- ‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon
- ‘Ya Pedo Quién Sabe’ – Grupo Frontera & Christian Nodal
Canción Del Año – Pop-Urbano
- ‘Amor’ – Danny Ocean
- ‘El Yate’ – Lenny Tavárez
- ‘Fanática Del Reggaetón’ – Venesti
- ‘Funk Rave’ – Anitta
- ‘Loveo’ – Daddy Yankee
- ‘Ojos. Labios. Cara’ – Manuel Turizo
- ‘Pasado Mañana’ – Mau y Ricky
‘Tommy & Pamela’ – Peso Pluma & Kenia Os - GANADORES
- ‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro
- ‘Ya No Te Extraño’ – Natti Natasha
Mejor Canción de Música Cristiana
‘Bonita’ – Daddy Yankee - GANADOR
- ‘Conéctate Conmigo’ – Gocho, Redimi2 & Wisin
- ‘Hermoso Momento- Remix’ – Farruko & Kairo Worship
- ‘Libre’ – Alex Campos & Tauren Wells
- ‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40
- ‘Primero Nos Amó’ – Matthew Hotton & Marcos Witt
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- ‘Cuéntame’ – Majo Aguilar & Alex Fernández
- ‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta
- ‘Lamentablemente’ – Pepe Aguilar & Carín León
- ‘Mi Eterno Amor Secreto’ – Yuridia & Eden Muñoz
- ‘Necesito Un Segundo’ – Chayanne
‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar - GANADORES
Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano
- ‘4to 23’ – Aitana
‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko - GANADORAS
- ‘Columbia’ – Quevedo
- ‘La Reina’ – Lola Indigo
- ‘Madrid City’ – Ana Mena
Colaboración Del Año – Urbano
- ‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie
- ‘Alegría’ – Tiago PZK, Anitta & Emilia
- ‘Bien Loco’ – Wisin & Mora
- ‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers
- ‘Mírame’ – Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Otra Vibra’ – Luar La L & Ozuna
- ‘Para Siempre’ – Zion & Lennox & Anuel AA
‘Perro Negro’ – Bad Bunny & Feid - GANADORES
- ‘Polvo De Tu Vida’ – J Balvin & Chencho Corleone
- ‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel
Artista Femenina Del Año – Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Bellakath
- Fariana
- Greeicy
Karol G - GANADORA
- Maria Becerra
- Natti Natasha
- Nicki Nicole
- Young Miko
Álbum Del Año – Música Mexicana
- ‘Aquí Hay Para Llevar’ – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León - GANADOR
- ‘Esquinas’ – Becky G
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera
- ‘Modus Operandi’ – Intocable
- ‘Pa Las Baby’s Belikeada’ – Fuerza Regida
- ‘Presente’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- ‘Raíz Nunca Me Fui’ – Lila Downs, Niña Pastori & Soledad
- ‘Soy Como Quiero Ser’ – Leonardo Aguilar
- ‘Te Llevo En La Sangre’ – Alejandro Fernández
Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock
- Camila
- Darumas
Ha*Ash - GANADORAS
- Rawayana
- Reik
- The Warning
Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano
- ‘Gata G’ – Ryan Castro
‘Monaco’ – Bad Bunny - GANADOR
- ‘Si, si, si, si’ – The Academy: Segunda Misión, Justin Quiles, Sech, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo flow Ft. Eladio Carrión, Bryant Myers & Dei V
- ‘Tacos Gucci’ – Anuel AA
- ‘Tranky Funky’ – Trueno
- ‘Wiggy’ – Young Miko
Artista Masculino Del Año – Urbano
- Bad Bunny
- Chencho Corleone
- Don Omar
- Eladio Carrión
Feid - GANADOR
- Myke Towers
- Ozuna
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Clarent
- DND | Do Not Disturb
- Floyymenor
- Izaak
Kapo - GANADOR
- Luar La L
- Maisak
- Timo
- Venesti
Álbum Del Año – Urbano
- ‘ATT.’ – Young Miko
- ‘Cvrbon Vrmor [C_DE:G_D.O.N]’ – Farruko
- ‘Ferxxxocalipsis’ – Feid
- ‘La Joia’ – Bad Gyal
- ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía – Myke Towers
‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G - GANADORA
- ‘Mr. W (Deluxe)’ – Wisin
- ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
- ‘Porque Puedo’ – Eladio Carrión
- ‘Rayo’ – J Balvin
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Carín León
- Feid
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
Karol G - GANADORA
- Maluma
- Myke Towers
- Peso Pluma
- Shakira
- Xavi
Álbum Del Año
- ‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León
- ‘Bolero’ – Ángela Aguilar
- ‘Esquinas’ – Becky G
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera
‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira - GANADORA
- ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce
- ‘LVEU: Vive La Tuya…No La Mía’ – Myke Towers
- ‘Muevense’ – Marc Anthony
- ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny
- ‘Pa Las Babys y Belikeada’ – Fuerza Regida
La Mezcla Perfecta Del Año
- ‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera
- ‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & Grupo Marca Registrada
- ‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros
- ‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido
- ‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal
- ‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta
- ‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar
‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León - GANADORES
Canción Del Año – Tropical
- ‘Ale Ale’ – Marc Anthony
- ‘Bandido’ – Luis Figueroa
- ‘La Capi’ – Myke Towers
- ‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40
- ‘No Le Cuentes’ – Jerry Rivera
- ‘Otra Noche Más’ – Víctor Manuelle Ft. Frankie Ruiz
- ‘Quiéreme Menos’ – Natti Natasha
- ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G
- ‘Una Vida Buena’ – Kany García
‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León - GANADORES
Artista Femenina Del Año – Música Mexicana
- Aída Cuevas
- Ana Bárbara
- Ángela Aguilar
- Camila Fernández
- Chiquis
- Karina Sofía
- Lila Downs
- Lupita Infante
Majo Aguilar - GANADORA
- Yuridia
