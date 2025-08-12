Piensa Rápido VIP hará brillar el ingenio de los famosos: cuándo se estrena y todos los detalles

Adrián Uribe es uno de los conductores más queridos por el público. El pasado mes de mayo estrenó en ViX la docuserie Al Chile, en la que su personaje El Vítor se embarcó en una travesía para encontrar el chile más picante del mundo.

Ahora, el famoso chofer de transporte público se prepara para estrenar una nuevo show: Piensa Rápido VIP.

El Vítor es el conductor de Piensa Rápido VIP

El popular personaje de Adrián Uribe ha demostrado su habilidad para dirigir programas con dinámicas y acertijos para sus concursantes, de manera que podemos esperar que, en este espacio, también cautive a la audiencia con su ingenio, picardía y personalidad.

¿De qué trata Piensa Rápido VIP?

El programa sigue la misma premisa que Piensa Rápido: retar a contrarreloj a los participantes, con preguntas y adivinanzas sobre temas de cultura general y latinoamericana.

La principal diferencia es que, en esta versión, los concursantes serán celebridades, quienes pongan a prueba su ingenio y rapidez mental.

En Piensa Rápido, dos equipos se enfrentan en cuatro rondas para avanzar a la final. Las dinámicas que deben realizar son: Completa la frase, ¡Basta!, Que le digo y que me dice y Top 4 preguntas.

Piensa Rápido VIP. Imagen TelevisaUnivision.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Piensa Rápido VIP?