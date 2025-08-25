Piensa Rápido VIP: Ellos son los famosos que participarán en el nuevo game show de El Vítor
Piensa Rápido VIP es la versión del game show conducido por El Vítor (Adrián Uribe) en la que los equipos estarán conformados por celebridades. Te contamos qué famosos serán los participantes.
Piensa Rápido es el game show de El Vítor que llega a Univision para divertir a chicos y grandes. A lo largo de cuatro rondas, los participantes se enfrentan en dinámicas de asociación de palabras. El equipo que dé las respuestas correctas en el menor tiempo posible, avanza a la final y puede volver a casa con un reconocimiento económico.
El programa también contará con una versión VIP, en la que las celebridades serán quienes conformen los equipos.
¿Qué famosos participarán en el game show Piensa Rápido VIP?
La lista de celebridades que estarán en Piensa Rápido VIP incluye a talentos como Alejandra Espinoza, Amara La Negra, Alan Tacher, Clarissa Molina, Lambda García, Marifer Centeno, Ricardo Margaleff, Monserrat Oliver, Luis ‘Potro’ Caballero, Jimena Longoria, entre otros.
De momento, se desconoce cómo se conformarán los equipos o en qué fechas se emitirán los capítulos de cada una de las celebridades, así que mantente atento a las novedades sobre el show Piensa Rápido VIP para conocer más detalles.
¿Cómo ver Piensa Rápido VIP, el game show conducido por Adrián Uribe?
El programa estará disponible únicamente por la señal de Univision y ViX, el mejor servicio de streaming en español. En la plataforma en línea, los episodios se estrenarán un día después de su transmisión en televisión.
Fecha de estreno y horario para ver Piensa Rápido VIP
Piensa Rápido VIP se estrenará el 7 de septiembre por Univision, a las 8P/7C. El 8 de septiembre, el primer capítulo estará disponible en ViX.