Una nueva pequeña gigante pisa el escenario, la nieta de Verónica Castro finalmente llega al show

Verónica Castro cerró los ojos y Miguel Bosé la tomó del brazo. Desde su lugar, escuchó a Rafaela cantar y al abrirlos —¡abracadabra!—... Usando un vestido del mismo color que 'La Vero' y como si de un acto de magia se tratara, Rafaela, hija de Cristian Castro y nieta de la presentadora, cantante y actriz, se presentó ante su abuela cantándole el mismo tema que alguna vez Cristian le cantó por teléfono a doña Socorro, mamá de Verónica. Y ahora Rafaela se la dedicaba a Vero. Los ojos de la Jueza de Honor no pudieron evitar derramar lágrimas.

Después de tantas semanas, finalmente la niña llegaba al escenario del reality show infantil, lista para conocer a todos los niños, especialmente a Kevin, pero sobre todo para sorprender y encantar a su abuelita. "¿Qué es esto? No lo puedo creer. Mi corazón, mi reina. Pero qué hermosa estás", dijo Verónica, quien recibió encantada la sorpresa que Pequeños Gigantes le tenía preparada para felicitarla por el día de las madres.

Rafaela lloró pero no tardó en limpiarse las lágrimas, durante el corte comercial se apresuró a bailar 'Dura' de Daddy Yankee, acompañada de Karol Sevilla, junto a quien se quedó en lo que siguió del show.

El sacahuil que no llegó

Los participantes de Pequeños Gigantes han demostrado un crecimiento incesante a lo largo de la temporada 2019. Capitanes, bailarines, cantantes y el Quinto Elementito están dispuestos a superar cualquier obstáculo y no sólo llegar a la final sino ganar la competencia. Sin embargo, el escenario no será fácil, menos para el escuadrón de 'Beba', que este domingo terminó con la menor cantidad de puntos y en la parte más baja de la tabla de posiciones.

A pesar de haberse llevado los puntos extra (y del desempeño de su escuadrón), la pequeña capitana y su equipo no logran han logrado repuntar. Y eso que este domingo 'Beba' terminó como una de las favoritas después de que obtuvo calificación perfecta, lograda tras presentar la cápsula en la que nos llevó hasta su pueblo (Cuatro caminos), donde conocimos a su mamá, su hermana Pita, a la famosa Cebolla (su caballo), a su abuelo y el sillón al que mandan a dormir a su papá.

Los jueces quedaron encantados con los tamales que trajo desde Chicontepec, aunque también un poco decepcionados de no poder probar el sacahuil que "se malogró en el camino". Después de Beba vinieron sus bailarines Ramón y Valeria, quienes decepcionaron a Miguel Bosé al bailar 'Mi gente' de JBalvin. "Esto no es lo vuestro, no funciona", les dijo el juez y Valeria escuchó la crítica con lágrimas en los ojos. El reggaetonero tema les dio el pretexto perfecto a Albertano y a Yuri para demostrar cómo debe bailarse, "con barrio".