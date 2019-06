Giovani y los Sacachispas se coronan como los colosales ganadores de Pequeños Gigantes

"Somos famosos": Giovani Chávez

El final de la competencia había llegado

La noche arrancó con el número musical que ofreció Paulina Rubio. La Chica Dorada llegó al escenario del reality show infantil para interpretar su tema 'No me engañan'. Antes de sentarse a la mesa de jueces, agradeció la invitación, pues durante dos horas estaría rodeada de puro amor y de su "chico tostado": Albertano.

"Giovani, la fuerza de la naturaleza de Rosarito beach": Paulina Rubio

Una vez más los jueces coincidieron en aplaudir la pasión de la participación vocal de Giovani y reconocieron que este equipo siempre había sido"muy fuerte". Albertano les deseó mucha suerte: "Si ganan o no ganan, no se desanimen. Luchen y vayan por sus sueños", dijo.

Taisia, Mateo y los Súpersabios

Miguel Bosé recordó la importancia de Jennifer, a quien felicitó por "haber hecho una gran competencia" y aplaudió el desempeño de Yahir y Flor: "Habeis crecido y compenetrados". Sobre Taisia dijo: "Se me cae la baba. No tengo palabras. Lo sabes desde el primer día. Estoy en plancha, así, ante la belleza y el timbre y la potencia de tu voz".

Más tarde, la cantante de este equipo volvió al escenario, esta vez para cantar 'I will always love you', tema que le dedicó a Miguel Bosé. Usando un larguísimo vestido en el que se proyectaban las plumas de un pavo real, la niña hizo pasar un momento único al público. Con los ojitos llorosos, los jueces le mencionaron que no era gigante: "eres titánica".