Miguel Bosé acompañará a Verónica Castro en la mesa de jueces de Pequeños Gigantes

La temporada de este año viene con todo; no sólo contará con la tradicional conducción de Galilea Montijo , si no que hace algunas semanas se destapó que la actriz Verónica Castro participaría como jueza principal del show.



Durante cuatro décadas, Miguel Bosé ha cosechado una carrera de éxitos y reconocimientos a nivel mundial. El intérprete de 'Morena mía' cuenta con más de 35 millones de discos vendidos, fue ganador del Latin Grammy en 2002 en la categoría Best Male Pop Vocal Album por su disco 'Sereno' y, once años después, el mismo premio lo nombró Person of The Year.