La noche en que Prince Royce dio la calificación más baja de Pequeños Gigantes

Uno de los momentos más tensos que se vivió en la competencia de Pequeños Gigantes USA fue el encontronazo que tuvieron Prince Royce, juez de la competencia, y Ángel Romero, integrante del equipo de los MVPGs, cuando el pequeño recibió la calificación más baja que se dio en toda la temporada.

Todo comenzó una semana antes, el 21 de febrero de 2017, cuando Ángel no quedó satisfecho con la calificación que le otorgó Bianca Marroquín y mostró su inconformidad ante los jueces. “Eso también se toma en cuenta”, le dijo la jueza esa noche.



Te apostamos que no vas a reconocer a estos participantes de Pequeños Gigantes Montserrat García se dio a conocer en Pequeños Gigantes por el papel de 'Telesa' que hizo en la primera temporada del show. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Así es como se veía durante su participación en el programa, a los 6 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Javier Ruíz fue el capitán del equipo ganador de la primera temporada. Recientemente tuvo una participación en la serie de televisión 'Rosario Tijeras'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Javier participó en Pequeños Gigantes cuando tenía 6 años, e interpretó al pequeño 'Mariano' en varias escenas del programa. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Hiroshi Arikado fue el cantante de su equipo en la primera temporada de Pequeños Gigantes. Ahora tiene 18 años. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando participó en el programa, tenía solamente 11 años. Gracias a su talento pudo formar parte del grupo musical MegaBait. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A sus 17 años de edad, Magaby Garay ha continuado su carrera musical en solitario. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando participó en Pequeños Gigantes, Magaby tenía 10 años y fue una de las cantantes más talentosas del programa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Miguel Ángel Romero se dio a conocer por su interpretación de '¿A dónde vamos a parar?' con una potente voz. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El pequeño tenía 12 años cuando concursó en la primera temporada del programa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Daryna González fue parte de la pareja de bailarines del equipo ganador de la primera temporada de Pequeños Gigantes. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pequeña bailarina tenía 8 años cuando la primera temporada del show salió al aire. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Celeste Montalvo actualmente tiene 14 años de edad. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Durante la primera temporada de Pequeños Gigantes, Ana Celeste fue la capitana de su equipo. Tenía 7 años de edad. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Irlanda Valenzuela no solo fue ganadora de la segunda temporada de Pequeños Gigantes, sino que fue una de las finalistas de un popular reality de canto en 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Irlanda tenía 13 años cuando participó en Pequeños Gigantes, sorprendiendo a los jueces con su voz. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Toñito Ramírez ha continuado su carrera musical hasta la actualidad, bajo el nombre de Toñito del Rey. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En la segunda temporada de Pequeños Gigantes, Toñito tenía 12 años de edad. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A sus 11 años de edad, André Real consiguió interpretar a 'Simba' en la puesta en escena 'El Rey León'. Aquí acompañado del actor y cantante Carlos Rivera. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir André tenía 6 años de edad cuando participó en la segunda temporada de Pequeños Gigantes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Bridget González ha logrado interpretar el himno nacional mexicano en varios eventos deportivos en Estados Unidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A los 12 años apareció en la segunda temporada de Pequeños Gigantes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir A casi un año de haber sido parte del equipo ganador de Pequeños Gigantes USA, Almany Santana disfruta la experiencia que vivió en el show. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Almany fue el talento extraordinario del equipo de los Peque Flow, donde el capitán fue Johnny Lozada. Foto: Pequeños Gigantes USA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ángel Romero no ganó en Pequeños Gigantes USA, pero tras su participación en el show pudo integrarse al elenco de la película 'Icebox'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ángel fue el talento extraordinario del equipo MVPGs, donde la capitana fue Karol G. Foto: Pequeños Gigantes USA | Univision 0 Compartir

Prince Royce no habló más esa noche, pero sería el domingo siguiente cuando reprocharía la actitud de Ángel y le daría una baja puntuación, lo que puso a su equipo en una enorme desventaja.

Antes de iniciar su participación, Ángel le ofreció disculpas a Bianca por la forma en la que recibió su puntuación, para luego interpretar un un rap en contra del abuso escolar y la violencia. Sin embargo, esto no fue suficiente para Prince Royce.



Luis Coronel quedó impactado con Ángel y le dio cuatro puntos Univision 0 Compartir



“Ángel te quiero hablar como un hermano, yo quiero que te vaya bien, no solo en la competencia sino en la vida y yo soy tu fan, desde que empezaste el show siempre me gusto tu manera de ser, tu actuación, pero lo que paso la semana pasada para mí me molesto mucho, porque la cara que pusiste fue como que no te gustó, pero no es solo eso, también hace falta humildad, el talento los tienes y como te dije, en la competencia soy tu fan”, le dijo el juez, antes de ponerle un 1 de calificación.

Detrás de cámaras, la capitana del equipo Karol G estalló en lágrimas asegurando que no le parecía justo lo que había ocurrido en el escenario, sobre todo porque Ángel había pedido disculpas. “En este punto de la competencia, hace falta humildad”, señaló Prince Royce sin arrepentirse de la puntuación que le había otorgado al participante.



Karol G criticó a Prince Royce. Comenzó el drama en Pequeños Gigantes USA Univision 0 Compartir

Esa semana, la baja calificación de Ángel puso a los MVPGs en peligro de eliminación, pero fue el equipo de Jonatan Sánchez, los Rebels, quienes salieron de la competencia el 2 de marzo.

NO TE PIERDAS: