'Giovani y los Sacachispas' es el primer escuadrón en llegar a la final de Pequeños Gigantes

Después de despedir a la invitada de lujo, llegó el turno de que Sara y Yamil tomaran el escenario para presentar su coreografía. Con una ambientación medieval, los niños fueron los primeros en llevarse una calificación perfecta. Miguel Bosé reconoció el fantástico trabajo de los coreografos, Verónica Castro dijo que no hay rivales para ellos y Karol los bautizó como la reina y el príncipe de la pista.

La siguiente en tomar su lugar para presentar su número fue Adilene, a ella le tocó cantar 'Cielo Rojo'. Aunque la jovencita tuvo problemas con el falsete, Karol Sevilla quedó fascinada "Qué bonito", le dijo. Por su parte, Miguel Bosé confesó haber quedado anonadado: "Tienes que estar orgullosa de cómo has cantado", agregó. Albertano le recomendó: "Si te quisises dedicar a cantar música vernácula tienes que ir a las luchas, a Lucha Villa, a Lucha Reyes, a la maestra Cuevas, a Rocío Durcal". Los jueces la calificaron con un 9 como promedio general.

El siguiente escuadrón en presentarse fue el de 'Beba', Kevin se paró frente al Mariachi Gama Mil para interpretar 'Yo no fui'. El cantante de los Yolotzin dejó impactados a los jueces. "Lo que hiciste hoy fue increíble", le dijo Miguel Bosé. "Estás en tu lugar, de aquí eres, nos hiciste a bailar", agregó Verónica. Finalmente Albertano le dijo que le había recordado "cuando estaba chavo, estaba igual de sotaquillo y lombriciento".

Los siguiente sen entrar a la pista fueron Valeria y Ramón, quienes después de las malas críticas de la semana "habéis hecho de tripas corazón", les dijo Miguel Bosé, quien les aplaudió por haber superado las adversidades. Karol insistió en el tema: "Lo que pasó el domingo pasado, yo ya no lrecuerdo y prefiero quedarme con esta imagen porque fue maravilloso". Los niños también obtuvieron calificación perfecta.

La siguiente en presentar su cápsula fue 'Beba'. Una vez más, Albertanito se dio a la tarea de encaminar a la capitana a que desobedeciera a Albertano; en realidad no fue tan difícil convencerla de que tomara un chocolate, incluso se guardó varios para después. El papá de 'Beba' aseguró que todo fue culpa de la versión mini del juez.

Los siguientes bailarines en presentar su coreografía fueron los de 'Sarilú y sus Bombas', Paulo y Regina, quienes llegaron personificados de zombies. Los niños ofrecieron un show que dejó impactado a Albertano, quien les dijo: "No necesitan colorantes ni saborizantes artificiales". La producción había preparado una sorpresa para Regina, quien llevaba tres meses de no ver a su hermano, Alex. Fue tanta la emoción que incluso Karol y Albertano lloraron; este último pidió: ¿por qué la producción no organiza un reencuentro con mi hermano 'El Chino'?