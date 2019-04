Despedimos a 'los victoriosos' y dimos la bienvenida a la 'Jueza de Hierro', así la primera noche de expulsión de Pequeños Gigantes

Galilea Montijo arrancó la gala de esta noche anunciándonos algo que ya todos sabíamos pero no queríamos que sucediera: un equipo abandonaría la competencia .

Sin embargo, en los primeros minutos de la noche, la pequeña debió abandonar el show. Esta noche, las cosas iban a una velocidad increíble. A la hora de la eliminación, Galilea tomó el micrófono y empezó a mencionar: el escuadrón de Giovani se salva, el de Beba se salva, el de Danna... Solo quedaban dos: los comandados por Sarilú y Victoria. El de los victoriosos fue el que debió despedirse. Los integrantes no pudieron contener el llanto; Tadeo aprovechó el micrófono para pedirle a los miembros del jurado que le dieran la oportunidad de presentar su número musical, pues había trabajado mucho en él.

Tras despedir a Victoria, Tadeo, Roberto, Ethan y Venuz, el show debía continuar. La encargada de abrir el segmento "El libro de mi vida" fue Danna. La pequeñita dio a conocer algunos de sus detalles familiares más íntimos. Pudimos saber que aunque su mamá es muy bonita también es "medio corajudita y medio guandajita". Danna le entregó un regalo a Gali, llegado directamente de "La perla tapatía": una torta ahogada que la presentadora no pudo aguantar las ganas de morder. Danna aprovechó su momento en el escenario para cantar la porra de las Chivas y desfilar en pasarela al lado de la presentadora y la juez Karol Sevilla.

La siguiente bailarina en subir al escenario fue Regina, que se movi´ó al ritmo de 'Crazy in love', su desenvolvimiento en la pista (que incluyó un ventilador que la despeinaba) llevó a Albertano a recordar el tiempo en que Verónica Castro descubrió este baile. Fue tan bueno el desempeño de la niña que el comediante reconoció su valentía por hacerlo frente a quien lo institucionalizó. Sus pasos de baile también lo llevaron a llamarla Reginé, por Beyoncé. Gracias a su desempeño, el equipo de Sarilú obtuvo 32 puntos.

Ahora tocaba conocer el libro de la vida de Sarilú. La capitancita que llegó a Pequeños Gigantes de Mérida contó que en su tierra se come pescado, cochinita y papatzules; no solo le habló a Galilea de la fábrica de jabones de su mamá sino que le regaló algunos para que usara. El siguiente del escuadrón en subir al escenario fue Kenneth, quien emocionó a Verónica Castro con la canción que interpretó; 'Es mejor así', de Cristian Castro. El cantante veracruzano logró 31 puntos.

El cuarto escuadrón llegaba a escena con Flor bailando al ritmo de 'Arrasando', de Thalía. El jurado le agradeció que bailara como una niña y reconoció que no le gusta ver a niños que pretenden ser mayores. Todos le pidieron no perder esa frescura, incluso Verónica Castro confesó "porque hacerse adultos qué feo es". Flor se llevó la mejor calificación del reto de baile de la noche: 34 puntos, y este performance también la hizo acreedora del momento Cricket.

El escenario estaba listo para recibir al último escuadrón, el de Giovani. Sara se puso en la piel de JLo para bailar 'Let's get down'. Su performance llevó a los jueces a reconocer: "Eso es jícamo". Además de que logró que Albertano le dijera: "Me declaro desde hoy tu almirante", lo que provocó las risas de Verónica, quien lo corrigió: "Admirador". Miguel Bosé incluso expresó: "Eres muy cercana a la perfección". La participante de Mérida consiguió 36.5 puntos. La mejor evaluación de la noche.