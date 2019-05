Conoce a los tres escuadrones que han llegado a la gran final de Pequeños Gigantes

Se acerca la gran final

El equipo de 'Beba'

Los siguientes en pasar a la pista fueron los bailarines de Beba, Ramón y Valeria, quienes se llevaron excelentes críticas de parte de los jueces: "Te habia dicho que me gustaba la zona clasica, La zona baile de salón te depara muchísimo futuro, más si llevas a Ramón. Es una delicia, ese chico te mira, te cuida, te come con los ojos. Os auguro lo mejor", les dijo Miguel Bosé. Lograron 47 puntos.

El escuadrón de las Bombas

Las retas

Esta noche los equipos enfrentaron a sus cantantes y bailarines; en el primero, quien haya sido superior se quedaría con tres puntos extra. El primer duelo (con temas de Miguel Bosé) fue entre Kevin y Kenneth. Los niños cantaron 'Nena', y aunque para Bosé ambos tuvieron alegría, ritmo y ganas, para Verónica Castro "no le echaron ganas", los acusó de que "por estar haciendo el pasito se distrajeron". Los niños no dejaron el escenario sin antes ofrecer una disculpa: "Discúlpenos, lo vamos a mejorar". La fallida interpretación ocasionó que se fueran del escenario sin puntos.

Los Súpersabios de Mateo

Al capitán de este escuadrón le tocó nada más y nada menos que recorrer la ciudad al lado de Albertano, quien no se anduvo con medias tintas y lo subió con él a un microbús. "Te dije que nos íbamos a dar un baño de pueblo", regañó el juez a Mateo cuando lo vio vestido tan elegante. El comediante le dijo al pequeño que tras darle una "chaineadita" lo convertiría un poco en 'El Vítor', parece que no lo logró pues al final le dijo: "Te sigues viendo fifí". Después de hacerla de "cacharpo" en el camión, Albertano llevó al niño a comer un taco "de trompa y otro de cochinada".

Los Sacachispas vuelven al primer lugar

La niña originaria de Tijuana nos llevó hasta su ciudad natal, en donde —contó— empezó a cantar. Adilene no sólo presentó su hogar, "donde me siento muy segura, recibo mucho amor y mucha protección", sino que también habló de la excelente relación que tiene con su mamá, quien superó el cáncer y con quien cada viernes disfruta el día de la "kakarokeada". Tras el clip, la intérprete cantó 'De mí enamórate'. Las críticas que recibió también fueron muy buenas: "Cuando es pa' ti, nadie te lo quita", le dijo Verónica Castro recordando la trayectoria que Adi ha tenido en Pequeños Gigantes. También obtuvo 10 de todos los jueces.

La última pareja de baile fue la de Yamil y Sara, quienes bailaron 'Let the groove let in', de Justin Timberlake. Verónica Castro fue la más entusiasmada "Sentí que Macumba volvía a mi vida", les dijo. Aunque para La Vero el baile estuvo excepcional, para Albertano y Miguel Bosé no fue así, incluso el cantante español le llamó la atención a la bailarina: "Cuidado Sara, porque el señorito te está pisando los talones. Tú estabas muy superior a él y él esta por encima de las expectativas". De no haber sido por la calificación de Miguel Bosé, casi hubieran logrado puntaje perfecto.