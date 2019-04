Calificaciones perfectas y sentencia: estamos a la mitad de Pequeños Gigantes

La siguiente en adueñarse del escenario fue Sofia, la niña proveniente de Miami cantó 'I will survive' en la versión de Celia Cruz. Aunque su presentación impactó a los jueces no logró calificación perfecta, apenas se llevó 46.5 puntos.

La competencia no había terminado aún. Ramón y Valeria lograron que los jueces se pusieran de pie tras bailar al ritmo de un contemporáneo que no sólo obtuvo un 10 de María, Albertano, Verónica, Miguel y Karol si no que llenó de lágrimas los ojos de Miguel Bosé, quien celebró que este par de niños hubiera sido capaz de provocarle cosas, agregó: "Antes a Taisia le dije que había nacido para cantar, a ti te digo que has nacido para bailar".