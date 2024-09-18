Revive el estreno de Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca

Video Pedro se enamora al instante de Fernanda, la jefa y suegra de su hijo

Interpretado por Miguel Varoni, Pedro El Escamoso regresó con su toque de distinción: enamoradizo, alegre y con un talento natural para meterse en problemas. A continuación te relatamos lo que sucedió en el capítulo uno de Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca, historia que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

¿Qué fue de Pedro El Escamoso por 20 años?



Un día en palabras propias de Pedro El Escamoso le dio "por conocer el mundo". Y con ese ímpetu se lanzó en una nueva aventura que lo llevó a su primer destino: Europa. Ahí trabajó por dos años como camionero, labor que abandonó cuando la hija de uno de sus jefes cayó rendida ante sus encantos.

Su siguiente parada fue en un barco carguero asiático donde puso sus habilidades culinarias al servicio de los más exigentes paladares. Lamentablemente sus platillos no tuvieron la sazón deseada y acabó corriendo para no ser molido a golpes por la tripulación.

El destino lo traería de vuelta al continente americano, pero ahora en Estados Unidos. Haciendo gala de uno de sus atributos distintivos se convirtió en maestro de baile para después comenzar una carrera artística en Hollywood.

Para su mala suerte tuvo un día de debut y despedida como actor. Su parlamento improvisado, fuera del guión, pero con "gracia e ingenio" no fue del agrado de nadie y terminó como una estrella apagada en un parpadeo.

Más tarde se convirtió en chofer de grandes personalidades del espectáculo. Sin embargo, ahora se encontraba en un vuelo directo a Colombia, su tierra natal.

El regreso a casa de Pedro El Escamoso



Lejos de su hogar por 20 años, el protagonista bajó de la aeronave para pisar nuevamente la tierra que lo vio nacer. Contento por escuchar la frase "Bienvenido a Colombia" se dirigió de inmediato a un encuentro ansiado y repleto de sentimiento.

Fuera de la casa de su hijo quedó maravillado por lo bien que la vida trataba a su retoño. Eso sí, los guardias le negaron la entrada y por poco arma un verdadero zafarrancho.

Resignado se vio orillado a prolongar el encuentro por Pedro Junior y esperar en medio de la noche.

El reencuentro de Pedro El Escamoso con su hijo Pedro Junior



Durante la ausencia por dos décadas de su padre, Pedro Vicente Coral o Pedro Junior (Carlos Torres) se convirtió en un exitoso profesionista. Como parte esencial de una empresa desarrolladora de software su trabajo lo llevó a ser nombrado vicepresidente de información y desarrollo.

Contento con la noticia que su propia jefa y suegra le dio, el joven regresó a casa sin imaginar la sorpresa que la vida le tenía. Justo cuando el auto de Pedro Junior llegaba a las puertas de su hogar su padre se acercó a la ventanilla para darle tremendo susto. Su reacción inmediata fue rociarle gas pimienta, y mientras escuchaba los gritos de dolor también se daba cuenta de su enorme error.

Asombrado por ver a su papá tras años separados, él le pidió un afectuoso abrazo para hacer menos incómodo el encuentro. No obstante, "Pedrinchi" quería una explicación sobre su presencia que por el momento no escucharía.

El amor toma por sorpresa a Pedro El Escamoso



Deseoso de acompañar a su hijo a la oficina, Pedro El Escamoso se quedaría con las ganas por un breve momento. El incorregible galán escuchó con pena que su Junior esperaba que se quedara en casa solamente algunos días.

El anhelo de una estrecha relación entre padre e hijo pronto se desmoronó, pues él le pidió tiempo para asimilar la situación. "Usted para mí es un extraño", fueron las palabras con las que Pedro Junior realmente rompió el alma del bailarín.

En medio de la situación, el profesionista trataba de que nadie se enterara de la inesperada visita. La primera en reaccionar fue su novia Mariana Ríos (Melanie Dell' Olmo), quien deseaba averiguar el motivo del extraño comportamiento de su enamorado.

Decidido a visitar la compañía de la que su retoño formaba parte, Pedro El Escamoso eligió el día del aniversario de la empresa. Juntos en el elevador y sin ser oídos por nadie le propuso a su hijo presentarlo como su padrino, pues intuía que no deseaba revelar su verdadero vínculo.

A la celebración pronto llegaría la dueña de la organización, Fernanda Ríos (Ana María Trujillo), quien fue recibida con bombo y platillos. Y en un extraño llamado de Cupido, Pedro El Escamoso la vio para quedar prendado de ella a primera vista.

"Hasta que te conocí y ahí comenzaron mis problemas", pensó. Mientras ella recibía las felicitaciones y abrazos de todos sus colaboradores, Pedro se atrevió a decirle: "señora, doctora, quiero felicitarla a su merced linda por este gran logro. Y yo quiero aprovechar esta celebración, para humildemente darle un abrazo".

Mientras todo sucedía tanto Pedro Junior como Mariana observaban la escena enojados, pero sin decir nada. Luego del abrazo las miradas de Pedro y Fernanda quedaron atadas.