Este domingo no se va una sino tres: Nuestra Belleza Latina pone a temblar a las participantes

Luego de que las participantes decepcionaron una y otra vez a los miembros del jurado con su desempeño, estos no pudieron quedarse callados. Las clases, asesorías, recomendaciones, consejos y demás apoyos parecían no funcionar. Las chicas seguían sin brillar ante las cámaras, y ellos estaban hartos .

El concurso estaba por entrar a su última fase y ellos aún no lograban identificar a la que se despuntaba para llevarse la corona. Arana parecía segura pero lo que proyectaba a la cámara no terminaba de convencer, Vanessa seguía teniendo problemas con el idioma, Ceylin aún se veía insegura, Nancy no lograba hilar un discurso convincente, Andrea no conectaba con el público. Migbelis era la única que lograba hacer sonreír al jurado con su fuerte presencia ante cámaras.