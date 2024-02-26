TV SHOWS
Mujer: Bahar, Ceyda y Piril viven el drama al máximo en el estreno de la nueva temporada por Univision

La exitosa serie turca Mujer regresa con su nueva temporada. El primer episodio terminó con una gran incógnita sobre quiénes sobrevivirán al accidente que sufrieron Bahar, Arif, Sarp y Hatice. Mientras Ceyda busca a su hijo Arda, y Piril recibe una desgarradora noticia. Descubre los mejores momentos del capítulo de estreno de esta nueva etapa y síguela de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision.

Video Bahar, Hatice y Sarp luchan por vivir tras su terrible accidente

La exitosa serie turca Mujer regresa con su nueva temporada y el primer capítulo tuvo un inicio intenso y emocionante.

El episodio comienza con Bahar, la protagonista de la historia, hablando frente a una audiencia en un escenario, contando su historia. Aquí se revela que todos fueron llevados al hospital tras el accidente automovilístico.

Mira también: lo que dejó el final de la segunda temporada de Mujer

Bahar, Sarp y Hatice son trasladados al hospital con heridas graves

Todo empezó cuando Bahar se dirigía a encontrarse con sus hijos, y sufre un desvanecimiento. Hatice la lleva, junto a Arif y Sarp, de urgencia al hospital. Sin embargo, en el camino, Arif se distrae y choca contra otro automóvil, aunque parecía que el incidente no pasaría a mayores, un tráiler embiste el lateral del coche, dejando la suerte de los cuatro personajes en el aire.

Arif salió ileso del percance, mientras que los demás fueron llevados de urgencia al hospital tras el accidente. Mientras tanto, Nizan y Doruk, los hijos de Bahar, están esperando a Ceyda, quien tuvo que dejarlos solos luego del desmayo de su madre para encontrarse con Emre, ya que su hijo Arda ha desaparecido.

La situación se complica aún más cuando Enver, el padre de Bahar, recibe una llamada informándole del accidente de Hatice, lo que lo lleva a perder el conocimiento por la impresión de la noticia.

Piril se entera de una terrible noticia

Por otro lado, Şirin, la hermana de Bahar, confronta a Piril sobre unas fotos que esta le dio a Emre. Piril admite haberlo hecho por diversión, tal como Şirin disfruta lastimando a las personas que no le agradan.

La tensión aumenta cuando Şirin pregunta por Suat, pero Piril le dice que es inútil que lo busque, ya que él le prometió que nunca más volvería a verla. La villana amenaza a su rival con dejarla sin un centavo y con ir a la policía para contarle sobre los crímenes que ha cometido. Sin embargo, Piril le devuelve la amenaza y le revela información sobre el incidente del ferri y cómo ella culpó a Sarp de acoso y lo envió al fondo del mar.

Video Bahar, Sarp, Arif y Hatice sufren un trágico accidente


Instantes después, Piril recibe una misteriosa llamada que la hace perder el control. Mientras tanto, Münir es arrestado por la policía después de que su hermano matara a Suat y luego se quitara la vida.

Enver recupera la conciencia tras recibir la noticia sobre el accidente de Hatice

Enver recupera la conciencia y se dirige al hospital para ver cómo está Hatice. Allí se encuentra con Jale, su sobrina, quien ya está al tanto de la situación. Arif se entera de que tanto Bahar como Hatice están en cirugía y en estado crítico.

Video Sarp es arrestado por la policía frente a sus hijos


Şirin llega al hospital, donde Jale le informa sobre el estado de salud de Hatice y le cuenta que Enver también está hospitalizado y sedado.

El primer episodio de la tercera temporada de Mujer termina dejando una gran incógnita sobre quiénes sobrevivirán al accidente y cómo enfrentarán los demás personajes las consecuencias de estos eventos. No te pierdas los próximos capítulos de Mujer de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision para descubrirlo.

