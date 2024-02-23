Mujer: ¿Bahar, Sarp, Arif y Hatice estarán vivos tras su accidente? Lo que dejó el final de temporada

Protagonizada por Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Feyyaz Duman y Seray Kaya, la telenovela Mujer llegó a un punto de máxima tensión. En su final de temporada nuevamente las desgracias se apoderaron de la trama dejando las vidas de Bahar, Sarp, Arif y más pendiendo de un hilo. Recorre a continuación los momentos cumbre del último episodio de esta etapa.

Bahar cachetea con toda su furia a Şirin

¿La enfermedad de Bahar regresó en Mujer?



La angustia que por largo tiempo atormentó a Bahar parecía haberse marchado. Gracias a la donación de médula de Şirin, la leucemia que la aquejaba desapareció para dejarla ser feliz. Sin embargo, la sombra de ese mal pudo haber regresado.

Semanas atrás la doctora Jale le recomendó que se realizara unos estudios para verificar que la enfermedad había sido erradicada por completo, pero Bahar dejó pasar el tiempo sin atender el consejo. Preocupado por su hija, Enver la llamó para saber cómo se encontraba de salud. Extrañamente, la costurera le dedicó unas palabras que parecían de despedida.

Bahar abraza con todo su amor a sus hijos tras salvarse de morir



"Una de las mejores cosas que me sucedieron en la vida fue haberte conocido, igual a Ceyda", pronunció Bahar para provocar que su papá ahogara el llanto ante las muestras de cariño.

Instantes después, las alarmas en toda su familia se encenderían. Mientras Hatice la animaba a realizarse una revisión médica y caminaba de su brazo por las calles de su casa, Bahar se desmayó dramáticamente. La escena fue desgarradora, pues sus hijos Nisan y Doruk presenciaron el amargo momento de la caída al regresar de la escuela junto a su papá.

Angustiados todos por la salud de Bahar, Arif, Sarp y Hatice la llevaron de emergencia al hospital seguros de que su enfermedad nuevamente la estaba atacando. A bordo de un auto blanco, los cuatro se dirigieron apresurados a la clínica sin imaginar la tragedia que se cruzaría en el camino.

¿Bahar, Sarp, Arif y Hatice estarán vivos tras su accidente?



Desesperado por llegar al hospital, Arif manejaba apresurado por las calles de Turquía. A su paso dejaba autobuses, autos y avenidas. Preocupado por la salud de su aún esposa, Sarp lo urgió a pisar el acelerador y rebasar a los demás coches.

Mientras su hija se encontraba en el asiento trasero del automóvil junto a Sarp, Hatice estaba en el lugar del copiloto con la mente envuelta en un mar de nervios.

Tristemente la situación se volvería más dramática. Justo cuando Arif cruzó una avenida, un auto se impactó con el suyo provocando que perdiera el control y girara en espiral. Las miradas de Sarp, Hatice y del propio Arif se llenaron de terror, pero encontraron un breve alivio.

Bahar, Sarp, Arif y Hatice sufren un trágico accidente



Seguro de que todo estaba controlado, Arif respiró tranquilo al ver que no había graves consecuencias, pero en ese momento su mirada nuevamente se inundó de pánico, pues un tráiler apareció frente a su vista a toda velocidad sin poder detenerse.

El violento impacto fue acompañado por el incesante sonido del claxon del camión que inútilmente trataba de impedir el choque. Tras la colisión, el auto que conducía Arif fue arrastrado varios metros sobre el asfalto dejándolo destrozado.

Los testigos del accidente inmediatamente corrieron a la escena, mientras los rostros de asombro se mezclaban con un eco de voces que auguran el peor desenlace. "Parece que hay muertos. Dice mi esposo que fue un accidente mortal, que hay personas muertas dentro. No sabemos si alguien se salvó", alertó una mujer que por teléfono pedía la llegada de las ambulancias.

¿Qué habrá pasado con Bahar, Sarp, Arif y Hatice? ¿El accidente tendrá fatales consecuencias? ¿Alguno de ellos se marchará sin despedirse?

¿Qué sucedió con el hijo de Ceyda en Mujer?



Ceyda también presenció el impresionante desvanecimiento de su amiga Bahar desde la ventana de su departamento. Su preocupación la hizo bajar de inmediato, pero en su camino se encontró con Nisan y Doruk, a quienes trató de tranquilizar.

Emre conoce al hijo que él y Ceyda tuvieron



Para su mala suerte, Emre la llamaría para darle una aterradora noticia: "Ceyda, necesito que escuches esto, no encuentro a Arda por ningún lado".

Él y Şirin se habían marchado con el pequeño, pero luego de que una mentira más de la villana fuera expuesta la buena química entre ambos terminó y el empresario, en medio de su furia, perdió a su hijo de vista. Así, Arda desapareció misteriosamente y sin dejar rastro. ¿Şirin estará relacionada con la desaparición?

El fin de Nezir y Suat en Mujer



La rivalidad entre Nezir y Suat también llegaría a su fin. El peligroso rival de Sarp citó al empresario y Munir, su guardaespaldas, en su casa para finiquitar asuntos pendientes. El villano le reclamó al padre de Piril haberle quitado a Sarp todo su dinero y así la posibilidad de darles a sus hijos una mejor vida.

Sin pensarlo dos veces, Nezir le ordenó a Hazim que lo asesinara y él obedeció al instante. Suat recibió un disparo en el pecho que le arrebató la vida en un par de segundos, mientras Şirin lo llamaba por teléfono para implorar su ayuda al verse abandonada por Emre.

Por su parte, Nezir también había descubierto que su hombre de confianza lo había traicionado para salvar la vida de su hermano. Hazim no negó lo sucedido y recibió un nuevo encargo: "Quiero que mates a tu hermano".

La ternura de Doruk hace que Nezir rompa en llanto



Hazim lo miró asombrado, pero al instante preparó su arma para detonarla. Seguro de que moriría, Munir alcanzó a decirle "de corazón perdóname". Hazim lo observó con cariño y pudo responderle: "te perdono".

Justo cuando el escolta estaba por jalar el gatillo de la pistola una traición más sucedió. Hazim dejó de apuntarle a su hermano para girar y acabar con la vida del propio Nezir, quien imaginó volver a abrazar a su hijo Mert.

Tras asesinar a su jefe, Hazim tomó una decisión fatal. Mirando a su hermano puso el arma sobre su cabeza y la accionó para ponerle fin a sus días. Impedido para evitar la muerte de su hermano, Munir solo lo vio caer frente a sus ojos con un profundo dolor en el alma.