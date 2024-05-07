Mujer llega a su desenlace: no te pierdas esta noche el gran final por Univision de la impactante historia de Bahar

En los últimos capítulos de la exitosa novela turca Mujer, los acontecimientos previos al final de la historia de Bahar han sido un torbellino de emociones, revelaciones, y escenas impactantes que han puesto a prueba la fuerza, el amor y la determinación para encontrar la justicia.

Parece que la vida ha comenzado a sonreírle a Bahar, por fin ha decidido dejar de ocultar que le gusta estar al lado de Arif. Sin embargo, esta felicidad se ve opacada al enfrentarse de nueva cuenta a Sirin, esta vez por la herencia de Hatice.

Mientras tanto, Raif vuelve a sonreír con el regreso de Ceyda, a pesar de la desconfianza de Fazilet. Bahar toma el dinero de la herencia y va con Fazcilet para pagar su deuda, pero ella le dice que no es necesario porque ya sabe que pasó con sus joyas.

Arif descubre que Sirin mató de Sarp



Bahar excluye a Sirin de la cena de Año Nuevo, Enver con todo el dolor de su corazón decide pasar esta fecha tan especial al lado de Bahar y sus hijos, decisión que deja en shock a Sirin, quien intenta chantajearlo recordándole que cuando Hatice vivía siempre lo pasaban juntos.

Arif descubre que Şirin asesinó a Sarp



Todo parecía marchar bien durante los festejos, hasta que todos escuchan un disparo proveniente del departamento de Sirin. Arif en un intento de mediar los conflictos entre Bahar y Sirin sube al departamento y escucha cómo la villana revela a su atacante que fue ella quien asesinó a Sarp.

Sirin, cada vez más desquiciada, aprovecha la oportunidad y la ausencia de Enver para atacar a Nisan, Doruk y Satilmis. Sin embargo, Enver regresa a tiempo para detener su tiranía y contener la maldad que su hija había esparcido.

Bahar le confiesa a Fazilet, cómo su corazón se dividió entre Sarp y Arif. Dualidad que la llevó a reflexionar sobre la posibilidad de amar a dos personas al mismo tiempo.

La trama llegó a uno de sus puntos más críticos cuando Arif logra grabar la confesión de Sirin sobre el asesinato de Sarp. Gracias a estas pruebas, Arif acude a Kismet pero ella le advierte que para hacer que Sirin pague por sus crímenes se necesitan más pruebas.

La vida de Doruk peligra



Movida por la venganza y la desesperación, Sirin intenta llevar a cabo uno de sus planes más perversos: dañar a Doruk, el hijo de Bahar.

Sirin incita al niño a tirarse por la ventana de su propia casa, asegurándole que un colchón abandonado en la calle detendrá su caída. Doruk, sin entender el peligro real, se dispone a saltar, pero el destino interviene justo a tiempo, y Bahar llega para detener la tragedia.

Bahar golpea con furia a Şirin por poner en peligro a su hijo



Llena de ira y rabia, Bahar golpea a Sirin, quien escapa herida y aterrada por las consecuencias de sus acciones.

Arif, al enterarse del suceso y descubrir la verdadera naturaleza de Sirin, decide confesarle a Bahar y Enver que fue ella la responsable de la muerte de Sarp.

Enver le tiende una trampa a Sirin



Sirin, en estado de fuga y paranoia, se refugia en un hostal, consciente de que la policía la estaba buscando. Mientras tanto, Enver confronta la cruda realidad sobre la enfermedad mental de su hija y lo peligroso de su condición.

Desesperada por escapar de su situación, recurre a Enver, quien accede a ayudarla. Sin embargo, no lo hace como ella esperaba. En un acto de hacer lo correcto, Enver delata a Sirin y esta es arrestada por la policía.

Şirin finalmente es arrestada por sus crímenes



Tres meses después de su detención y de ingresar a un psiquiátrico, Sirin parece estar recuperada. Mientras tanto, el éxito de Bahar ha ido en ascenso tras la publicación de su libro convertido en un best seller.

Arif le propone matrimonio a Bahar



La vida de Bahar ha cambiado de forma radical en los últimos meses. Sus editores le tienen grandes noticias y una tentadora oferta difícil de rechazar.

Los días especiales parecen no tener fin, durante la pedida de mano de Raif a Ceyda, Bahar recibe otra sorpresa, Arif le propone matrimonio con la complicidad de Enver, Nisan y Doruk.

Completamente sorprendida y emocionada por todas las cosas que le están sucediendo, Bahar les dice a sus hijos que se irán a vivir a una nueva casa, tras la noticia decide pedirle a Enver que los acompañe pero este se niega.

Enver prefiere seguir viviendo en su casa y que Sirin tenga un hogar al cual llegar cuando se cure.