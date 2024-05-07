Mujer: la doble boda de Bahar y Ceyda y el castigo a Şirin, lo que marcó el final de la novela turca

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Feyyaz Duman, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu y más, protagonizaron una historia que noche a noche entregó escenas plagadas de amor, drama, tensión, alegría e inspiración. Así, Bahar cerró el capítulo final de su vida en compañía de sus hijos y de sus sueños cumplidos con fuerza.

Descubre a continuación lo que sucedió en el gran final de Mujer por Univision.

Bahar y su inspiradora historia en Mujer



Convertida en una inspiradora escritora gracias al apoyo de Fazilet, la antigua costurera pudo plasmar cada paso de amargura, desdicha y desgracia que encontró en su camino, pero que enfrentó con valentía y coraje impulsada por el amor de su familia.

Fueron varios días bajo una tormenta de pena y tristeza causados por su propia hermana y por una enfermedad que amenazaba con arrebatarle la vida. Afortunadamente, ambos peligros fueron eludidos para continuar sus pasos y colmarse de plenitud y alegría.

"Muchas gracias a todos. Les agradezco por acompañarme, ha sido un largo viaje, pero nunca me dejaron sola y se los agradezco”, así fue como el personaje de Bahar despidió la telenovela luego de una incansable lucha por la vida, el amor y lo sueños.

Tras presentar su libro, Bahar y sus hijos recibieron un cálido aplauso de amigos, familiares y seguidores.

¿Bahar y Arif se casaron en Mujer?



Luego de la inesperada petición de matrimonio que Arif hizo en complicidad con Nisan y Doruk, Bahar y él finalmente unieron sus vidas en una boda doble. Nerviosos y a la vez contentos, los dos se prepararon para la soñada celebración.

Antes de llegar al evento, Bahar recordó junto a Ceyda los momentos que pasaron en compañía de sus seres queridos a los que perdieron, como lo fueron Hatice, Jeliz y Sarp. "Yo soy tan feliz hoy, pero su ausencia también me rompe el corazón. Me hacen falta… siempre los llevo conmigo", pronunció para después romper en llanto.

No obstante, la alegría se impuso a las tristes ausencias. Emocionada por su boda, Bahar dio el sí sin dudarlo. Para sorpresa de todos, fue Arif el que tardó en responder ante la mirada de todos. Después de un inquieto instante, gritó entusiasmado con mucha fuerza: "¡Acepto!".

El enlace abrió paso a la celebración donde los invitados acompañaron a las parejas en la pista de baile. Contenta por ver a sus hijos dichosos y a su familia lejos de la amargura, Bahar abrazó tiernamente a su esposo. Así, nuevamente pronunció la frase que acompañó su amor desde el inicio: "Gracias, Arif".

¿Qué pasó con Şirin en el final de Mujer?



Sus planes para escapar y quedar sin castigo por sus crímenes se echaron a perder. Gracias a Enver, Şirin fue arrestada por la policía y recluida en una clínica psiquiátrica. Tras varios días sometida a un tratamiento, la villana le juró a su papá estar mejorando y ansiosa por salir.

Después de fingir sentirse alegre por el éxito de Bahar como escritora, la maldad de Şirin nuevamente despertó. Al saber de su presencia fuera de la clínica quiso saludarla, pero todo se trataba de una trampa más.

Desde lejos pudo distinguirla y desesperada corrió a su encuentro mientras lanzaba una mirada amenazadora. "Todo esto es por tu culpa, fue ella quien me arruinó, arruinaste mi vida, te odio", gritaba mientras que los cuidadores trataban de controlarla.

Justo en la noche de la boda de Bahar, Şirin entró en una crisis que le hizo destrozar todo a su alrededor. La villana intentó huir del psiquiátrico, pero solo consiguió que los enfermeros le aplicaran un fuerte sedante que la devolvió a su internamiento.

El final de Ceyda en Mujer junto a Raif



Repleta de alegría por compartir su boda con Bahar, Ceyda vivió un emotivo momento antes de casarse con Raif. En complicidad con su hijo Satilmis, Emre convenció a la mamá de la cantante para que acudiera a la fiesta de su hija.

Ahí mismo el pequeño Arda la llamó por primera vez mamá. Tras escuchar a su hijo, Ceyda derramó sus lágrimas y abrazó con todas sus fuerzas a su madre.