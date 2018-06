Te revelamos quiénes son los primeros famosos que estarán en Mira Quién Baila

“Estoy feliz de participar en este programa, me fascina el baile y desde el momento que me invitaron empecé a tomar clases particulares de cada género para darlo todo”.



Otro de los famosos que confirmó su participación fue el clavadista olímpico y mexicano Rommel Pacheco, 'El héroe', quien aclaró no dejará la fosa de clavados: “De hecho el baile me ayuda para tener ritmo y más soltura en el trampolín, aquí no estoy encerrado en ningún lado así que me seguiré preparando para las olimpiadas y el baile será parte de mi entrenamiento”.