Mike Bahía quiere abandonar Mira Quién Baila y la jueza Lola Cortés lo destroza

Bahía, quien está nominado para eliminación junto a su compatriota, la actriz Sara Corrales, declaró en entrevista con Despierta América que él no es "un tipo (individuo) de competencias y por eso debo abandonar el programa (...) Considero que mi contrincante merece estar más que yo". Esas expresiones no fueron bien recibidas por Lola Cortés, quien le recordó que si forma parte de Mira Quién Baila es porque quiso y no porque alguien "lo forzó" a aceptar el reto.