La lluvia de estrellas continúa, esto es lo que Mira Quién Baila All Stars llevará a tu pantalla este domingo

Denise Bidot y El Dasa no se enfrentaron en la pista de baile durante la primera gala de Mira Quién Baila All Stars, pero sí en la aplicación de Univision Conecta. Casper Smart, Dayanara Torres y Yuri debieron tomar una difícil decisión y, a pesar de que quedaron encantados con los bailes de todos los participantes en la premier del concurso, eligieron a los dos ex jueces de Nuestra Belleza Latina como primeros nominados.