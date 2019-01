Mala suerte: los jueces de NBL son los primeros nominados de Mira Quién Baila All Stars

El show empezó con un increíble opening en el que Clarissa Molina, Chyno Miranda, Sherlyn, El Dasa, Pedro Moreno, Amara 'La Negra', Denise Bidot e Iván Calderón compartieron el escenario con los bailarines oficiales. La versión original de "I like it like that" de Pete Rodriguez fue la canción elegida para arrancar esta fiesta, que estuvo aderezada con el cumpleaños de Yuri.