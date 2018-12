Iván Calderón: 'El Niño de Hierro' del baile

Iván Calderón Marrero es un exboxeador profesional puertorriqueño de 43 años que se subirá al 'ring' de Mira Quién Baila All Stars para mostrar que su pegada también es de cadera. Su participación en el reality no es gratuita, 'El Niño de Hierro', como Calderón es conocido, siempre había querido competir en él, desde que inició y ahora por fin se le hará realidad. Pero Iván no la tendrá fácil, entre sus adversarios están Pedro Moreno, Clarissa Molina, Chyno Miranda y Denise Bidot.