Irina lloró y Paul se robó el show 😲: con giros inesperados dio inicio Mira Quién Baila

Al nuevo panel de jueces de Mira Quién Baila , compuesto por la ganadora de la pasada temporada, la modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres; la actriz y cantante mexicana Lola Cortés y el bailaor español Joaquín Cortés, no se les escapa una. Y aunque reconocieron que se trataba del primer show, la verdad sobre cada presentación quedó expuesta. No están buscando un bailarín que domine la técnica ; el reto de estos 10 famosos es poder ejecutar el estilo de baile que se les asigne al tiempo en que comunican, paso a paso, una historia. En otras palabras, tienen que combinar técnica y sentimiento para lograr que su presentación trascienda.

Al menos nueve bailes fueron ejecutados en este primer programa de la sexta temporada de Mira Quién Baila. El primer duelo de la noche fue con quickstep , esa fusión de Foxtrot y Charleston que requiere el desplazamiento a sus anchas por la pista. Se enfrentaron la actriz colombiana Sara Corrales y el actor argentino Santiago Ramundo ; ella bailó 'Candyman' y él 'Persiana americana'. "Me faltaron pasos de baile", les espetó la jueza Lola Cortés. Joaquín Cortés, por su parte, los invitó a relajarse y disfrutar mientras que Dayanara Torres les aplaudió sus expresiones y anticipó que mejorarían según avance la competencia.

El segundo turno fue para la salsa. La actriz peruana Verónica Montes y actor venezolano Emmanuel Palomares, se enfrentaron bailando 'Yo no sé mañana' y 'Vivir mi vida', respectivamente. Las críticas no les favorecieron a ambos, pero fue ella quien cargó con la peor parte. "No abras tanto la boca al bailar, llega a ser incómodo", le soltó Lola Cortés, quien resintió que hasta ese momento, todos los bailarines parecían ir "descuadrados".