Carmen Salinas en Mi Fortuna es Amarte: así es doña Magos, el personaje de su última telenovela

En entrevista para el programa Hoy, la mexicana explicó que su personaje sufriría de una enfermedad mortal que guardaría en secreto, pero que no le impediría ser una abuela amorosa. Además, señaló que la trama tocó fibras sensibles de su corazón: "Me han hecho revivir la agonía de los seres que he perdido", compartió con Andrea Legarreta y Arath de la Torre.