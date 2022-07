Mi Fortuna es Amarte llegó a su final: ¿qué sucedió con Natalia, Chente, Olga y compañía? Así fue el desenlace

Complacido por el ataque, Adrián se sentó a beber una copa de vino sin imaginar que también estaba envenenado. Fueron pocos los segundos que pasaron para que muriera. Viendo sin vida a su rival y amante, Verónica tomó una copa para también beber del vino. "Es que no sé vivir sin ti, no me interesa este mundo si tú ya no existes en él", fueron las últimas palabras ante de fallecer junto a él.