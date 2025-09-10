Hoy gran estreno de Los Hilos del Pasado, la novela que marca el regreso de Yadhira Carrillo

Video Los Hilos del Pasado: el trailer oficial de la novela

Los Hilos del Pasado, la nueva telenovela del productor mexicano José Alberto Castro, te cautivará con una historia llena de secretos familiares, amores prohibidos y giros inesperados.

¿Cuándo se estrena la telenovela Los Hilos del Pasado?

La novela llega a la pantalla este miércoles 10 de septiembre, en el horario 9P/8C por Univision.

¿De qué trata la telenovela Los Hilos del Pasado?

La protagonista, Carolina Guillén (Yadhira Carrillo), es una exitosa diseñadora de modas que parece tenerlo todo: talento, éxito y una familia amorosa.

Sin embargo, su vida comienza a tambalearse cuando aparece Cristina (Bárbara López), una joven de buen corazón y decidida a realizar su sueño de convertirse en modelo. Lo que ninguna de las dos sabe es que Cristina es la hija que Carolina se vio obligada a abandonar cuando era una bebé.

Cristina (Bárbara López) en Los Hilos del Pasado Imagen TelevisaUnivision

La tensión aumenta cuando la modelo se enamora de Carlos (Emmanuel Palomares), el hijastro de Carolina que tiene fama de conquistador. Ambos intentarán ignorar sus sentimientos, pero la atracción entre ellos es imposible de ocultar.

Otro de los personajes importantes es el padre Salvador Villaseñor (David Zepeda), quien juega un papel importante en la trama debido a que guarda un vínculo secreto con Carolina y oculta un complicado pasado.

Personajes Los Hilos del Pasado Imagen TelevisaUnivision

Natasha Dypeyrón es la villana de Los Hilos del Pasado

Y por supuesto, toda buena historia necesita un villano… o en este caso una villana ambiciosa y manipuladora: Tamara, interpretada por Natasha Dupeyrón, quien también vuelve al mundo de las novelas con este gran papel.

El elenco de la telenovela Los Hilos del Pasado

Ellos son los actores que conforman el reparto y los personajes que interpretan en Los Hilos del Pasado:

Yadhira Carrillo es Carolina Guillén

Bárbara López es Cristina

Eduardo Santamarina es Alejandro Navarro

Emmanuel Palomares es Alfredo Navarro

David Zepeda es el padre Salvador Villaseñor

Natasha Dupeyrón es Tamara en Los Hilos del Pasado

El elenco de Los Hilos del Pasado se completa con los actores Azalea Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Nailea Norvind, Rodrigo Murray, José Pablo Minor, Lorena Meritano, Eugenio Bartilotti, Rafael Inclán, Gia Franceschi, Manuel Duarte, Daniela Martínez, Raquel Garza, Sergio Goyri, Daniel Tovar, entre otros.

Los Hilos del Pasado nos llevará en un viaje emocional que entrelaza moda, secretos familiares y un destino del que no se puede escapar. ¿Estás listo para desenredar los misterios que el pasado no pudo borrar?