Jorge Drexler, Bad Bunny y Rosalía: los más ganadores del Latin GRAMMY 2022

Mejor Canción Pop

"La Guerrilla De La Concordia" – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

Mejor Canción Alternativa

"El Día Que Estrenaste El Mundo" - Jorge Drexler, Rafa Arcaute, Federico Vindver, compositores (Jorge Drexler)

Mejor Álbum Cantautor

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

"Vento Sardo" - Jorge Drexler & Marisa Monte, compositores (Marisa Monte Featuring Jorge Drexler)

Grabación del Año

"Tocarte" – Jorge Drexler & C. Tangana

Canción del Año

"Tocarte" – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (Jorge Drexler & C. Tangana)