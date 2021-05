El homenaje a Gloria Estefan emociona a Chiquis porque su música le recuerda a su madre

Después de un emotivo ensayo en el que dejó ver que entregará todo su talento y energía en el escenario de Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música, la cantante Chiquis dijo estar muy feliz de representar a la música regional mexicana en este evento, y más de hacerlo junto Aida Cuevas. “A mí me encanta todo esto: me encantan ellas, que seamos mujeres cantando este tipo de música y estar aquí haciéndolo es histórico”.

Pero hay algo más que la tiene muy emocionada: el homenaje que se le hará a Gloria Estefan, a quien ha admirado toda su vida: “¡Me gustan todas sus canciones! Una que me encanta y me recuerda momentos muy felices con mi mamá (Jenni Rivera) es 'Conga'”.

Sólo hablar de la canción que fue escrita en 1985 y llevó a la cantante cubana a darle la vuelta al mundo con su grupo Miami Sound Machine, emociona mucho a Chiquis: “Creo que todos conocemos esa canción, es súper famosa; nos hace bailar, nos alegra los corazones y en mi caso trajo mucha alegría a mi vida, a mi mamá le encantaba bailarla. La bailábamos juntas y hasta hacíamos ejercicios con esa canción. ¡Me trae recuerdos tan bonitos!”.

“Y ya que estamos hablando de Gloria Estefan”, agrega con esa chispa que le caracteriza, “¿sabes que me encantaría hacer un remake con Gloria de 'Conga'? O grabar algo juntas, otra canción buena para bailar. Ella es una cantante a la que admiro mucho”.

También se identifica con ella, porque sabe todo lo que le costó a Gloria Estefan abrirse paso en la música. Y aclara que por ser parte de la dinastía Rivera, ella tampoco la tuvo fácil. “Sí, siempre he estado alrededor de la música. Desde que nací. Sin embargo, cuando quise seguir este sueño fue muy difícil. Hasta hubo un señor, que no voy a decir su nombre, que me dijo que la música no era para mí, que me enfocara en cosas de maquillaje”.

Sin embargo, Chiquis siguió preparándose y trabajando duro e ignoró el desplante: “¡Imagínate! ¡Si le hubiera hecho caso no tuviera ahora mi Latin GRAMMY! Y ahora le doy muchas gracias a Dios que no me di por vencida, porque aunque esa puerta se me cerró en la cara, Dios me abrió una mucho mas grande”.

Además de haber recibido su primer Latin GRAMMY el año pasado, Chiquis ha grabado importantes colaboraciones con grandes estrellas como Becky G ('Jolene') y Amanditita ('Ticket de Salida'), además de exitosas canciones en solitario ('Me vale' y 'Anímate y Verás', entre otras). Y ahora ya está en el estudio grabando su nuevo álbum, aunque confiesa que regresar no fue fácil, porque le había agarrado el gusto al tiempo de reflexión que le dio esta pandemia.

“ El lujo mas grande que me he dado en esta vida me lo di en esta cuarentena: sacar muchísimo tiempo para mí, para mi familia, nos conocimos de otra forma (por Facetime) pero también pude reencontrarme conmigo misma. Tuve realmente tiempo para leer un libro, organizar mi casa, dormir un poquito más, que son cositas que siempre alegran mi corazón y cuando estoy trabajando no puedo hacer”.

Entre esas reflexiones reafirmó nuevos sueños: " Me encantaría tener uno, dos, tres sold outs en el Staples Center de Los Ángeles, hacer buenos discos, ganar más GRAMMYs. También tengo un sueño muy grande y es el de dar conferencias motivacionales. Me encantaría que, a través de compartir las cosas que me han pasado, pudiera empoderar a más gente. Eso sí que me encantaría hacer en el futuro”.

No te pierdas la participación de Chiquis quien será parte, junto a más de 20 talentosas artistas, de Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música, un especial conducido por Thalía, Luis Fonsi y Becky G, y que tendrá como presentadores a Camilo, Prince Royce y Víctor Manuelle. La cita es este domingo 9 de mayo, Día de las Madres, a las 8P/7C por Univision.