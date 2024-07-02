No te pierdas el gran estreno de ‘La Caja De Los Secretos’

Video Tu lado oscuro saldrá a la luz en La Caja De Los Secretos

Este 3 de julio, UNIMÁS estrena un emocionante reality show de citas conducido por Cecilia Galliano, ‘La Caja de los Secretos’. En este programa, solteros en busca del amor se enfrentarán a tres pretendientes, cada uno con una caja que contiene un secreto vergonzoso o revelador.

¿De qué trata ‘La Caja De Los Secretos’?

PUBLICIDAD

Imagina evitar el largo proceso de citas y descubrir directamente los secretos más intrigantes y comprometedores de tus posibles parejas. En ‘La Caja de los Secretos’, un soltero en busca del amor se encontrará con tres pretendientes, cada uno sosteniendo una caja que guarda un secreto. Estos secretos pueden variar desde extraños hábitos de limpieza hasta confesiones impactantes. A lo largo de varias rondas, el soltero deberá decidir cuáles secretos está dispuesto a tolerar para encontrar el verdadero amor. ¡La mezcla de drama, emoción y romance prometen presentarse como nunca!

¿Cuál es la dinámica de ‘La Caja De Los Secretos?

La dinámica consta de cuatro rondas. En la primera, el soltero abrirá las cajas y conocerá los secretos sin saber a quién pertenecen. Basándose en estos secretos, deberá eliminar a uno de los pretendientes. En la segunda ronda, los secretos serán revelados por familiares o amigos, ofreciendo un enfoque más auténtico sobre los participantes.

El proceso continúa hasta que solo queda un pretendiente. En ese momento, el soltero revelará su propio secreto oscuro. Si el último pretendiente puede aceptarlo, se formará una pareja y tendrán la oportunidad de tener una cita.