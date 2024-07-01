La Caja de los Secretos: ¿de qué se trata?

Video De qué se trata La caja de los secretos

¿Te imaginas poder saltarte el tedioso proceso de meses de citas y descubrir los secretos más jugosos y oscuros de tu prospecto de inmediato?

En La Caja de los Secretos se revelan los secretos más íntimos de diversos pretendientes que buscan el amor. Durante el show, un soltero en busca de pareja se enfrentará a tres pretendientes, cada uno con una caja que contiene un secreto vergonzoso o revelador.

¿Cuál es la dinámica de La Caja de los Secretos?

A lo largo de cuatro emocionantes rondas, se expondrán secretos que van desde extraños hábitos de limpieza hasta confesiones impactantes. Los participantes tendrán que cuestionarse qué están dispuestos a tolerar para encontrar el amor.

Primera ronda: El soltero abrirá las cajas y conocerá los secretos sin saber a quién pertenece cada uno. Basado únicamente en estos secretos, eliminará a uno de los pretendientes, descartando así una posible pareja.

Segunda ronda: Los secretos de los pretendientes serán revelados por familiares, amigos o conocidos, quienes ofrecerán una perspectiva más cercana y auténtica sobre los participantes. El soltero decidirá nuevamente con qué secretos puede lidiar, eliminando a otro pretendiente.

Rondas finales: El proceso continuará hasta que solo quede un pretendiente. En ese momento, el soltero revelará su propio secreto más oscuro. Si el último pretendiente puede aceptar este secreto, se formará una pareja y ambos tendrán la oportunidad de tener una cita.

El programa contará con participantes de diversas edades, siempre mayores de 18 años, y de distintas nacionalidades, garantizando una variedad de historias y secretos.

Con el toque del peculiar sentido del humor y carisma de Cecilia Galliano, cada emisión será una mezcla de drama, emoción y romance, prometiendo enganchar a la audiencia.