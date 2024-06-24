TV SHOWS
la caja de los secretos
Cecilia Galliano

La Caja de los Secretos: Cecilia Galliano es la conductora

La argentina es la conductora del nuevo programa en el que solteros y solteras conocerán los secretos más oscuros de sus prospectos. ¿Los bloquearán o harán ‘match’? No te lo pierdas este 3 de julio a las 7P/6C por UNIMÁS.

Univision picture
Por:Univision
Video De qué se trata La caja de los secretos

A partir del miércoles 3 de julio la pantalla de UNIMÁS tendrá un nuevo show dedicado al amor, La Caja de los Secretos, el cual será conducido por Cecilia Galliano y promete mucho misterio, drama y, obviamente mucho romance.

La Caja de los Secretos es un divertido y picante show de citas el que una soltera o soltero conocerán los más oscuros secretos de tres prospectos entre los cuales buscan encontrar pareja. ¿Podrán lidiar con sus secretos?, ¿harán ‘match’ o los bloquearán?

La Caja de los Secretos: ¿Quién es Cecilia Galliano?


Es actriz y conductora, originaria de Argentina donde se inició en el mundo del modelaje. Al llegar a México, logró conquistar al público al conducir el programa ¡Qué Tarde tan Padre!, el cual fue su primer trampolín a la cima.

Su talento y carisma la llevaron a consolidarse como presentadora de Ritmoson y de los Juegos Olímpicos de Atenas con su personaje de 'Afrodita', compartiendo pantalla con Víctor Trujillo. Tiempo después dio vida a Violeta Ruiz en la telenovela ‘Una Familia con Suerte’, faceta que maravilló a los televidentes.

El programa sabatino y familiar Sabadazo transmitido en México, llevó a Cecilia Galliano a la fama en ese país. En 2023, participó el reality Mi Famoso y Yo donde maravilló con su gran humor y sencillez, y también fue conductora de las pre-galas y post-galas de ViX de La Casa de los Famosos México. A nivel actoral, ese mismo año estrenó el programa de comedia El príncipe del Barrio, a lado de Ariel Miramontes (Albertano), Violeta Isfel y Juan Soler.

La Caja de los Secretos: ¿De qué trata el programa?


Es un programa de citas en el que solteros y solteras conocerán los secretos más oscuros de sus pretendientes y tendrán que demostrar si son capaces de lidiar con ellos.

Los secretos de los pretendientes serán desvelados a cada 'crush' y de él dependerá que lo bloquee o le dé 'match' lo cual dará paso a una cita de amor.

Cecilia Galliano será la guía de esta aventura y revelará los secretos de los prospectos que se presenten para conquistar a los solteros y solteras.

